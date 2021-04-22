В Ильинке Хабаровского района первые дома переводят на природный газ

Специалисты АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" приступили к переводу на природный газ семи домов в селе Ильинка Хабаровского района. Первыми голубое топливо получат жители улицы Школьная. Всего в ближайшее время в поселении предполагается перевести с углеводородного на природный газ 18 многоквартирных домов. Новый вид топлива придет в 679 жилых помещений.

В краевом комитете по развитию ТЭК напомнили, что для перевода жилого фонда Ильинки на природный газ компанией АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" было построено 2,2 км газопроводов высокого и низкого давления. Также был смонтирован газорегуляторный пункт. Оборудование и сети позволят также подключить 140 подворий частного сектора.

- Природный газ можно будет использовать как для приготовления пищи, так и для отопления. Этот вид топлива в разы экономичнее любого другого. Прокладку газопроводов провели с минимальными последствиями для благоустройства села, - отметил председателя регионального комитета по развитию топливно-энергетического комплекса Алексей Морозов.

Отметим, в сентябре 2020 года врио губернатора края Михаил Дегтярев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую программу развития газоснабжения и газификации. В документе были прописаны направления взаимодействия региона и компании на 2021 – 2025 год. Так, согласно программе, вложения ПАО "Газпром" составят около 5,5 млрд рублей, что в три раза больше, чем с 2016 по 2020 годы.

В настоящее время в Хаабаровском крае создана газотранспортная сеть общей протяженностью около 2,5 тысяч км, которая снабжает природным газом энергосистему, промышленность, коммунальную энергетику и население. Всего по региону газифицировано 32 населенных пункта: 90 промышленных, 195 коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, более 107 тысяч квартир и частных домовладений.



