В Николаевске-на-Амуре прошел форум «Profi Start»

В Николаевске-на-Амуре состоялся форум студенческой молодежи и работодателей северных территорий Хабаровского края «Profi Start». Его участниками стали более 200 человек. Цель мероприятия - создание благоприятных условий для трудоустройства и карьерного роста выпускников техникумов и колледжей Николаевского района через развитие социального партнерства с работодателями.

Работали семь тематических площадок, на которых прошли мастер-классы, демонстрации профессиональных компетенций студентов, обсуждения с работодателями по вопросам трудоустройства и обеспечения карьерного роста молодых специалистов. Также состоялись заочный конкурс видеовизиток среди выпускников колледжей, круглый стол «Развитие сетевого взаимодействия профессиональных образовательных учреждений и работодателей как условие качественной подготовки выпускников» и работа тематических площадок. Студенты медицинского колледжа продемонстрировали свои профессиональные компетенции и провели мастер-классы для гостей и участников.

Создание Центра поддержки региональной системы профессионального образования, работу образовательных учреждений района с инвалидами и лицами с ОВЗ, трудоустройство лиц с инвалидностью обсудили на образовательной секции «Пространство неограниченных возможностей».

Участники площадки "Хедхантинг" обсудили вопросы выбора подростками учреждений специального профессионального образования и обеспечение рабочими местами выпускников в Николаевском районе. Здесь студентам предлагалось презентовать себя и реализовать технологию хедхантинга - прямого поиска работы. Результатом стало приглашение выпускников работодателями и заключение договоров о трудоустройстве.

- Не секрет, что зачастую многие выпускники техникумов и колледжей, не работают по полученной профессии. Причины разные: работодатель ищет опытных специалистов, не учитывается статистика потребности в той или иной профессии, молодых людей не устраивают условия труда и размер заработной планы. Нами поставлена конкретная цель при подготовке и проведении форума – это создание благоприятных условий для трудоустройства и карьерного роста выпускников средних профессиональных учебных заведений Николаевского района, - отметил глава Николаевского района Анатолий Леонов.

Итоговым документом форума стала резолюция администрациям северных территорий Хабаровского края, в которой рекомендовано проработать вопрос о проведении серий совместных мероприятий студенческой молодёжи и работодателей северных территорий Хабаровского края, предусмотреть проведение ежегодного мониторинга кадровой потребности и направление заявки на подготовку квалифицированных специалистов в профессиональные учреждения, а также разработать комплекс мер по закреплению молодых специалистов в северных территориях.



