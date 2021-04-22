Предварительные итоги аукциона на места летней торговли на набережной подвели в Хабаровске

246 заявок от предпринимателей поступило на открытый аукцион по организации летней торговли на краевой набережной. Всего на торгах было разыграно право на размещение 48 нестационарных торговых объектов площадью от 3 до 25 кв. м. Как отметили в КГКУ "Краевой имущественный комплекс", которое выступило организатором открытого аукциона, торги проходили в течение двух дней, 19 и 20 апреля.

Стоит отметить, что механизм по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов в регионе путем проведения торгов применяется впервые. А понятное ценообразование, сделало аукцион максимально честным и прозрачным. Предприниматели на конкурентной основе получили право на торговлю в традиционных местах, что послужит приятным подспорьем для полноценного отдыха жителей и гостей города.

Средства, вырученные в результате торгов, будут направлены в краевой бюджет.

Как отметили в министерстве имущественных отношений края, времени на заключение договоров остается немного. Предприниматели смогут начать реализовывать свою продукцию на территории краевой набережной с 1 мая по 31 октября.



