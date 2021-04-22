По мнению Михаила Дегтярева, все, что прозвучало в послании президента ФС, касается края

Врио губернатора Хабаровского края, присутствовавший на церемонии оглашения послания Президента страны Федеральному Собранию, обозначил ключевые моменты. По мнению главы региона, они существенно повысят уровень жизни в ближайшие годы.

- Нас в Хабаровском крае практически все касается. В первую очередь – это социальные выплаты семьям с детьми, семьям с дошколятами, беременным, родителям, в одиночку воспитывающим детей, и другие меры социально поддержки. Коснется все это огромного числа людей в Хабаровском крае, - уточнил Михаил Дегтярев.

Также он отметил, что нашего региона напрямую касается экологическая повестка.

- Принцип Президента: добыл полезные ископаемые или намусорил – заплати. Нам очень импонирует это, касается практически всех недропользователей, которые работают на Дальнем Востоке и у нас в Хабаровском крае конкретно. Такие подходы – очень правильные – будут закреплены законодательно и дадут нам дополнительные рычаги воздействия на нерадивых недропользователей, - подчеркнул врио губернатора.

Особо Михаил Дегтярев остановился на теме реструктуризации госдолга региона. Эта тема, по его словам, стала буквально «притчей во языцех».

- Теперь долг будет бюджетным, и мы избавимся от коммерческих кредитов – это просто подарок от нашего Президента всему краю. Это позволит задышать нашей бюджетной системе, высвободить дополнительные ресурсы на развитие, - отметил глава региона. - Ну и инфраструктурные кредиты – очень выгодные, под хороший процент на много лет позволят нам думать о новых проектах. Это и завершение обхода Хабаровска с выходом на грузопассажирский терминал на острове Большом Уссурийском, и сам грузопассажирский терминал может попасть в число инфраструктурных проектов. Это и туристические объекты, включая горнолыжный комплекс «Хехцир», и многострадальная ТМ-35, которую десятилетиями никто не мог профинансировать и построить. Это и другие проекты: трассы, которые много-много лет не ремонтировались, мосты, которых у нас больше 600 – все это можно финансировать инструментами, которые анонсировал Президент России Владимир Владимирович Путин, за что ему огромное спасибо.



