Юбилейному пассажиру «Хабаровских авиалиний» подарили сертификат на бесплатный перелёт

10 тысяч человек воспользовались услугами авиакомпании «Хабаровские авиалинии» с начала 2021 года. Юбилейным пассажиром стал Евгений Рыженко, который приобрёл билет на рейс «Хабаровск – Богородское». После регистрации министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин лично поздравил счастливого пассажира и вручил ему сертификат на бесплатный перелёт туда-обратно по любому ее маршруту авиакомпании в текущем году.

– Честно не ожидал, на регистрации увидел камеры, немного растерялся. В лотереях, конкурсах не выигрывал, а тут вот сразу, приятно очень. Летаю много, с раннего детства. Сейчас часто летаем к детям, у нас с женой их четверо – двое поступили и учатся в Хабаровске, двое еще в школу ходят в родном Богородском, – поделился впечатлениями Евгений.

Отметим, что сегодня, 22 апреля, КГУП «Хабаровские авиалинии» отмечает 17-летие со дня основания. Поздравляя авиакомпанию, Роман Мирошин подчеркнул особую социальную значимость её деятельности. Компания является ключевым исполнителем краевой программы льготных перевозок для северян. За первый квартал 2021 года компанией продано свыше 5000 билетов, 3122 из которых по льготным тарифам для жителей северных районов.

– В Хабаровском крае выполняется десять регулярных внутрикраевых рейсов на трех самолетах типа Ан-24, Ан-26-100, L410. В этом году мы понизили тарифы на грузовые перевозки, чтобы сделать север доступным. Работаем над планами расширения географии авиационных пассажирских перевозок, чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей края, – подчеркнул Роман Мирошин.

С 17-ой годовщиной основания авиакомпанию поздравил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

– «Хабаровские авиалинии» являются одной из базовых в международном аэропорту Хабаровск. Перевозчик выполняет социально значимые рейсы в северные районы края, соединяя отдаленные населенные пункты с краевым центром, обеспечивает стабильную перевозку пассажиров и грузов. От лица международного аэропорта Хабаровск поздравляю авиакомпанию с 17-летием и желаю ей дальнейшего развития, расширения авиационного парка, увеличения пассажиропотока, – отметил Юрий Кондратчик.



