Рекордное количество заявок подано на конкурс "Предприниматель года" в Хабаровском крае

Завершился прием заявок на краевой конкурс "Предприниматель года". Деловое состязание проводится ежегодно по итогам деятельности малых и средних предприятий за предыдущий год. В этот раз зарегистрировано беспрецедентное количество заявок от желающих принять участие в конкурсе.

- В свой 25-летний юбилей «Предприниматель года» бьет рекорды: подано 88 заявок. Такого не было за всю историю конкурса. Предыдущий рекорд - 70 заявок - был установлен в 2018 году. Среди подавших заявки 39 женщин и 49 мужчин, средний возраст кандидатов - 43 года, причем немало предпринимателей, которые участвуют в конкурсе впервые. По традиции самые активные участники - предприниматели из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского района, - рассказал и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Прием документов начался 10 февраля и по традиции должен был закончиться 10 апреля. Однако по просьбам предпринимателей он был продлен до 20 апреля. К сожалению, не все предприниматели смогли выполнить условия конкурса, поэтому к участию были допущены 64 участника.

Планируется, что в этом году победителей и лауреатов выберут в 16 отраслевых и 3 специальных номинациях. Напомним, краевая конкурсная комиссия определяет лучших в каждом из номинируемых видов деятельности: сельское хозяйство, лесоводство и лесозаготовка, рыбоводство, строительство, промышленность, общественное питание, торговля, общественный транспорт, сфера услуг и другие, а также в дополнительных номинациях: "За вклад в развитие муниципального района", "Успешный старт", "Молодой предприниматель". Оценивают участников не только по итогам экономической деятельности, но и с точки зрения деловой и социальной активности.

Единственная номинация, где победителей и лауреатов определяет не комиссия, а граждане путем голосования - "Народный предприниматель". Выразить свое мнение и выбрать лучшего из кандидатов может любой желающий.

- 4 самых популярных из отраслевых номинаций, собравших по 6 заявок, – это услуги в сфере строительства, промышленность, торговля продовольственными и непродовольственными товарами. В номинации "За вклад в развитие муниципального района" посоревнуется 21 участник, "Молодой предприниматель" – 16. Также сегодня стартует онлайн-голосование за «Народного предпринимателя». Проголосовать можно будет с 22 по 26 апреля на краевом портале поддержки малого и среднего бизнеса, - отметил Максим Тарасов.

По традиции торжественное подведение итогов конкурса проходит 26 мая в День российского предпринимательства. Награждает победителей и лауреатов памятными знаками и дипломами глава региона