Эксперт-эколог: мы поддерживаем идею создания Фондов экологической помощи

Владимир Путин заявил об этом в своем Послании Федеральному Собранию.

В ежегодном Послании Федеральному Собранию Владимир Путин много внимания уделил экологическим вопросам. Забота об окружающей среде должна стать трендом, одним из приоритетов в государственной политике.

Слова президента о создании системы экологических фондов порадовали всех представителей общественных организаций, занимающихся защитой природы.

- Система, когда деньги, собираемые от платежей за негативное воздействие на окружающую среду от экологических ущербов, шли на пополнение специальных экофондов существовала ранее в стране, - прокомментировал эколог, председатель Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. - Деньги шли на рекультивацию земель, на решение многочисленных проблем конкретного региона. Система общественного экологического контроля может проявить себя в этом контексте как эффективный инструмент выявления проблем. Очень важно добиваться, чтобы предприятия, которые нанесли такой ущерб, понимали: они не уйдут от ответственности. А люди знали, что штрафы пойдут на конкретные дела.

Эколог отметил, что в Хабаровском крае есть множество застарелых экологических проблем, решить которые только за счет местной казны практически невозможно. Деньги, накопленные в региональном экологическом фонде, пришлись бы весьма кстати.

- Для нас наболевшая тема – свалки промышленных отходов в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске, в других районах. Их годами не могут рекультивировать, - продолжил Владимир Сидоров. – Целый ряд финансово емких вопросов можно будет решить за счет средств экофонда. Можно будет строить полигоны, очистные сооружения, проводить рекультивацию земель и очистку водных объектов.

Эксперт подчеркнул, что если поднять материально-техническую базу экологических надзорных организаций – улучшить обеспечение лабораторий, закрыть кадровые вопросы – то в разы вырастет выявляемость экологических нарушений. Как следствие, увеличится собираемость штрафов.



