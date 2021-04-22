Дегтярев выбил из Москвы деньги на снос «проспектных» бараков в Хабаровске

Михаилу Дегтяреву удалось договориться с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ о выделении из федерального бюджета транша в размере 300 миллионов рублей на программу расселения 68 бараков на проспекте 60-летия Октября.

«Мы нашли средства – более 2 миллиардов рублей пойдут на отселение людей из аварийного жилья на проспекте 60-летия Октября, - рассказал глава региона. – 300 миллионов придут уже в этом году. Я прошу администрацию Хабаровска подготовить детально по каждой семье: со сроками, с квадратными метрами, программу расселения людей».

Для получения финансирования необходимо признать все «проспектные» барака аварийными - этот вопрос находится в компетенции местных властей.

Но по сути Михаилу Дегтяреву удалось сделать то, что не удавалось его предшественникам – уродующие облик города бараки будут снесены уже к 2023 году, а их жители наконец-то получат нормальные квартиры. Самое главное, чтобы «жилищная революция» (в хорошем смысле слова) на этом не заглохла. Тогда у края будет реальный шанс избавиться от одной из самых острых проблем.