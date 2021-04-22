Завод «Амурсталь» не собираются продавать китайцам

В социальных сетях появились вбросы о том, что завод «Амурсталь» якобы собираются продать инвесторам из Китая. Однако генеральный директор предприятия Григорий Фрейдин опроверг данные слухи.

«Данная информация не соответствует действительности. Это домыслы и плод воспаленного воображения человека, который данную информацию распространяет.

Собственники завода вложили в предприятие уже более 1,5 млрд рублей только для погашения той финансовой дыры, которую оставила предыдущая команда управленцев. Инвестиции в основные средства в 2020 году составили свыше 100 млн рублей».

По словам генерального директора «Амурстали», на предприятии закончен проект по модернизации нагревательной печи сортопрокатного цеха, запущен и профинансирован проект по установке линии упаковки бунтов. Общий объем инвестиций на 2021 год запланирован в объеме порядка 200 млн рублей. Также завод продолжает выполнять социальную нагрузку.

«Я провел встречу с начальником управления образования города Комсомольск-на-Амуре, - сказал Фрейдин. - Как мы и обещали на заседании Общественного совета города, на котором присутствовал врио губернатора края Михаил Дегтярев, мы берем шефство над одной из школ города: будем оказывать ей как финансовую помощь, так и взаимодействовать по образовательным и социальным аспектам ее деятельности. Предварительно определились, что это будет школа № 23. За 2020 года «Амурсталь» заплатила 1,685 млрд налогов и взносов, причем 573 млн - долги, накопленные в 2019 году старой командой. С учетом всего этого, смешно обсуждать темы, связанные с продажей завода, строительством на его месте каких-то химических производств».