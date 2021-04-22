Дегтярев помог ветерану Афганистана получить квартиру

Александр Шувалов воевал в Афганистане, был ранен. Награжден орденом Красной звезды. По закону ему должны были дать квартиру в любом регионе России. Он выбрал Владивосток. Однако за 20 лет ему так и не предоставили жилье.

Сестра Александра Валентина Шувалова специально приехала из Бикина, чтобы отстоять права своего брата. Она устроила одиночный пикет. Михаил Дегтярев взял вопрос о предоставлении квартиры ветерану на личный контроль.

«Сегодня я связался с мэрией Владивостока. Квартиру дадут. Мы поможем оперативно передать все документы и проконтролируем процесс оформления. Надеюсь, летом ветеран сможет справить новоселье. А с теми, кто с двухтысячного года «мариновал» ветерана Афгана, я разберусь отдельно», - написал Дегтярев в своем Инстаграм-аккаунте.