Юные хабаровские хоккеисты стали чемпионами России

Убедительной победой наших хоккеистов завершилось первенство России среди юношей 2005-2006 годов рождения, которое проходило в Иркутске

Юные армейцы выиграли все семь матчей турнира с общей разницей забитых и пропущенных мячей 48:12. Примечательно, что год назад эти ребята под руководством Германа Янцена стали серебряными призерами аналогичных соревнований.

- Турнир изначально складывался для нас хорошо, уверенности придала победа в первом туре над «Енисеем», - говорит Герман Янцен. - По ходу матчей ребята набрали оптимальную форму. Правда, во втором тайме заключительного матча мы «просели», и сборная Иркутской области выглядела посвежее. Не знаю, с чем это было связано, но мы провалились. За счет чего победили? За счет команды, за счет единства, за счет лидера.



Кстати, у извечного соперника – «Енисея» армейцам удалось взять реванш за поражение год назад с убедительным счетом 7:2.



По ходу турнира хабаровчане также одолели сверстников московского клуба «Крылатское» - 9:1, Республики Хакасия - 5:3, кемеровского «Кузбасса» - 5:0, кировской «Родины» - 10:3, «Уральского трубника» из Первоуральска - 6:1. А на «десерт» наши ребята обыграли хозяев - 6:2.

Между прочим, сразу трое юношей «СКА-Нефтяника» были удостоены специальных призов: Кирилл Рекунов - как лучший защитник, Павел Пономарев - как лучший игрок турнира (30 мячей), а также вратарь Владимир Усов, получивший специальный приз от хоккейного клуба «Байкал-Энергия».

Владислав Махов