В Хабаровском крае «выстрелил» очередной башметовский фестиваль

С пирожками на пресс-конференции по случаю старта X Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета получилось все удачно. Пока звездный гость опаздывал, представители масс-медиа поедали изделия с капустой, запивая растворимым кофе.

- А насколько этот фестиваль делает более «жирным» культурный слой региона? Насколько тот же хабаровчанин становится восприимчивее к современному, ах, простите, актуальному искусству? Чтобы вступить в то самое, постиндустриальное время со всей широтой дальневосточной души. Если она, эта самая душа, на самом деле существует.

Коллега из другого, очень уважаемого СМИ заверила, что «жирным» этот самый культурный слой региона делает, безусловно, фестиваль.

Подумал. И закусил ответ жирным пирожком с капустой. Все-таки капуста лучше в тесте, а не на ушах.

За короткое время пресс-конференции мы узнали от Юрия Башмета, что занятия офлайн лучше, чем онлайн, потому что можно потыкать ученика смычком, чтобы он не выпячивал живот или попу - что выпячивается, в то и нужно тыкать. Директор филармонии Александр Емельянов рассказал, что фестивальные мероприятия пройдут не только в Хабаровске, но и в Хабаровском районе, Бикине, Вяземском, Амурске и Комсомольске-на-Амуре.

И правда, в детской музыкальной школе Амурского района мастер-классы с учащимися струнного отделения провели:

– по классу скрипки: Михаил Ашуров, артист ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории;

– по классу виолончели: Алексей Найденов, заслуженный артист России, концертмейстер группы виолончелей камерного оркестра «Солисты Москвы», обладатель премии «Грэмми».

Что касается первого концерта, то коллега из другого уважаемого СМИ, знаток и ценитель музыки, чудом на него прорвалась.

- И как?

- Потом расскажу, - почему-то устало ответила коллега. «Потом» так и не наступило, а я не настаивал.

Говорят, что музыкальная программа открылась концертом №23 для фортепиано с оркестром Ля мажор Моцарта (солист – Ростислав Кример). Также прозвучат: Офферторий Salve Regina для сопрано и струнных Ля мажор, соч. 676 Шуберта (солистка – Анастасия Кикоть, уроженка Хабаровска и ныне солистка приморского копипаста Марииинского театра) и «Тройной танец» для трех альтов соло и струнных Ванга. Также российский актер Андрей Мерзликин зачитал под аккомпанемент стихи Сергея Есенина «Черный человек».

Честно говоря, совсем не понятно, что общего между Моцартом, Шубертом и Есениным? Так случилось? Или «звезды» в любом виде хороши?

Как читал г-н Мерзликин не знаю, потому что в другом месте «мед-пиво пил, по усам текло, а в рот ничего не попало».

Юрий Вязанкин