В Москве состоялась встреча Михаила Дегтярева с Германом Грефом

Михаил Дегтярев намерен внедрять все передовые технологии и апробировать цифровые решения Сбера в Хабаровском крае.

Это поможет в первую очередь исполнить поручения Президента России, который поставил задачу к 1 января 2023 года обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Кроме этого, есть планы по открытию уже к сентябрю этого года в Хабаровском крае СБЕР ЕАПТЕКИ — высокотехнологичного сервиса, помогающего заботиться о своем здоровье. Сегодня СБЕР ЕАПТЕКА развивает систему хабов – новую бизнес-модель продаж лекарств и товаров для здоровья, ориентированную на интернет-заказы. Это позволит сократить фиксированные издержки, обеспечить более высокую выручку и одновременно стать инструментом улучшения сервиса. В итоге лекарства будут доступнее для людей.

Всего в Хабаровском крае будет 13 таких хабов. В Хабаровске, Комсомольске –на –Амуре, Николаевске –на- Амуре, Советской Гавани, Ванино, Бикине, Вяземском, Амурске и других крупных населенных пунктах нашего региона.

Михаил Дегтярев пригласил Германа Грефа посетить Хабаровский край и выступить с лекцией в Тихоокеанском государственном университете.



