«Кредитное бремя уходит»: Дегтярев высоко оценил подарок Путина Хабаровскому краю

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию уже назвали самым «социальным». Был озвучен целый комплекс мер, направленных на преодоление последствий пандемии и возвращению к нормальной жизни.

По итогам послания жители Хабаровского края получат еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста - по 10 тысяч рублей на всех школьников. Кроме того, с 1 июля начнутся выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, растущих в неполной семье. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, также назначена ежемесячная выплата. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц.

«Нас в Хабаровском крае практически все касается. В первую очередь – это социальные выплаты семьям с детьми, семьям с дошколятами, беременным, родителям, в одиночку воспитывающим детей, и другие меры социально поддержки. Коснется все это огромного числа людей в Хабаровском крае», - обозначил позже присутствовавший на церемонии оглашения послания президента страны Федеральному собранию Михаил Дегтярев.

Отдельный блок послания был посвящен помощи регионам РФ, в частности Хабаровскому краю. В частности, речь шла о теме, которую Дегтярев последовательно поднимал на федеральном уровне – закредитованности региона. Зимой ему удалось добиться существенных подвижек по этому вопросу, так федеральный центр согласился с его предложением о реструктуризации части долгов. И вот Владимир Путин озвучил следующие постулаты.

В случае, если объем коммерческого долга субъекта Федерации превышает 25 процентов его собственных доходов, федеральные власти заместят его бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года и фиксированной льготной ставкой. Кроме того, будет проведена реструктуризация всех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Срок их погашения для регионов будет сдвинут с 1 июля 2021 года на 2029 год.

«Теперь долг будет бюджетным, и мы избавимся от коммерческих кредитов – это просто подарок от нашего Президента всему краю. Это позволит задышать нашей бюджетной системе, высвободить дополнительные ресурсы на развитие, - отметил глава региона. - Ну и инфраструктурные кредиты – очень выгодные, под хороший процент на много лет позволят нам думать о новых проектах. Это и завершение обхода Хабаровска с выходом на грузопассажирский терминал на острове Большом Уссурийском, и сам грузопассажирский терминал может попасть в число инфраструктурных проектов. Это и туристические объекты, включая горнолыжный комплекс «Хехцир», и многострадальная ТМ-35, которую десятилетиями никто не мог профинансировать и построить».