Дмитрий Медведев провел встречу с Михаилом Дегтяревым

Одним из лейтмотивом встречи стало выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса региона. Михаил Дегтярев рассказал Дмитрию Медведеву, что на авиастроительном заводе в 2020 году успешно завершен второй долгосрочный контракт на поставку самолетов Су-35С для Минобороны России, продолжено строительство Су-57 в рамках гособоронзаказа, строительство Су-35 для иностранного заказчика, ремонт и модернизация ранее поставленной техники, изготовление составных частей самолета SSJ-100.

Благодаря содействию Минобороны России, в августе 2020 года КнААЗ подписал новый государственный контракт на строительство предприятием серии истребителей Су-35С для МО РФ. Загрузка завода обеспечена на период до 2028 года. В 2021 году прогнозируется увеличение объемов производства в рамках гособоронзаказа.

Так же Михаил Дегтярев на встрече с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым подчеркнул, что Амурский судостроительный завод 25 декабря 2020 Тихоокеанскому флоту сдал третий корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Продолжено строительство четвертого корвета проекта и четырех малых ракетных кораблей проекта 22800. При непосредственной поддержке Минобороны России в декабре 2020 года ПАО "АСЗ" подписал новый контракт на строительство серии корветов проектов 20380 и 20385.

Был затронут еще один принципиальный вопрос. О закреплении за Хабаровским краем статуса дальневосточной инновационной агломерации, учитывая всю имеющуюся образовательную среду и перспективу создания инновационного научно –образовательного технологического центра. Сегодня у властей Хабаровского края есть все инструменты (начиная от научного потенциала до высокотехнологичных производственных мощностей) и перспективы выйти на международный образовательный уровень.

Также Дмитрий Медведев и Михаил Дегтярев на встрече в Москве обсудили общественно–политическую ситуацию в Хабаровском крае.