Школьники из Ванино победили во всероссийских соревнованиях по мини-футболу

Команда школы №3 п. Ванино стала победителем Всероссийских соревнований по мини-футболу. Соревнования прошли среди команд общеобразовательных организаций в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" среди юношей 16-17 лет.

Финальный этап соревнований проходил в Нижнем Новгороде. Школьники из Ванино уже на групповой стадии встретились с будущим соперником по финалу - футболистами села Верховажье Вологодской области. Тогда матч завершился поражением, но в финале команда школы №3 сумела взять реванш. Основное время решающего матча завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти победителем стала команда Ванино. Лучшим игроком турнира был признан Сергей Череднеченко.

Министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов встретился с победителями соревнований. От лица главы региона он поздравил юных чемпионов и вручил им комплект спортивного оборудования.

- Мы гордимся вашими победами. Думаю, что за вас на финале болели не только родители, но и весь посёлок Ванино. Более того, приятно что здесь живут и сильнейшие в стране хоккеисты, и футболисты. Надеюсь, что вы и дальше свяжете свою жизнь со спортом и добьетесь ещё больших результатов, - отметил министр.

Также бронзовые медали в соревновании среди девочек в возрастной группе 14-15 лет завоевала команда хабаровской средней школы №27. В матче за третье место дальневосточницы со счётом 3:0 победили сверстниц из средней школы №2 села Иргаклы Ставропольского края. Ранее футболистки хабаровской школы №27 уже становились победительницами и серебряными призёрами Всероссийских соревнований в рамках проекта "Мини-футбол в школу".



