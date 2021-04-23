Для работы на почтовых маршрутах в Хабаровский край поступило 75 новых машин

В Хабаровский край для работы на почтовых маршрутах поступили 75 новых автомобилей различной модификации и грузоподъемности. Сегодня на площадке строящегося логистического почтового центра прошла презентация новой техники и церемония вручения ключей водителям. Участие в мероприятии приняли и.о. министра информационных технологий и связи края Алексей Гусев и заместитель директора по логистике макрорегиона "Дальний Восток" АО "Почта России" Юрий Ванеев.

"Почта России" приобрела транспортные средства в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина по программе поддержки отечественной промышленности. Это позволило на треть обновить региональный автопарк почтового оператора. Новые автомобили поступали несколькими партиями. Первые LADA Largus и автомобили "КАМАЗ" пополнили автопарк в конце прошлого года. В этом году регистрацию в госавтоинспекции прошли еще 63 автомашины, большинство из них уже доставляют почту жителям края.

- Обновление почтового автотранспорта – значимое событие для жителей региона. Новые автомобили позволят "Почте России" своевременно и надёжно доставлять населению посылки, корреспонденцию, пенсию и пособия, - отметил Алексей Гусев.

Ключи от новых почтовых автомашин получили водители из Троицкого, Амурска, Советской Гавани, Переяславки, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровске. Кроме этого, грузовые автомашины направлены в Николаевск-на-Амуре и Чегдомын.

- Поступление 75 новых почтовых автомобилей буквально за несколько месяцев позволило нам значительно обновить автопарк. Это положительно скажется на качестве услуг, повысит скорость доставки почты. В первую очередь, машины обеспечивают комфортные условия работы сотрудников и безопасность доставляемых грузов на маршрутах любой сложности. Кроме этого, новый транспорт позволяет сократить расходы на техническое обслуживание, – подчеркнул Юрий Ванеев.

На маршруты доставки почты в районах края выйдут автомобили "ГАЗ Соболь", ГАЗ-33086, УАЗы. В комплектации, выполненной специально для "Почты России", эти машины имеют мощное внедорожное оснащение, которое позволяет уверенно чувствовать себя в труднопроходимой местности. Для курьерской доставки экспресс-почты в Хабаровске закуплены универсалы LADA Largus, Газель Next и Ford Transit. На их кузове изображен фирменный логотип "Курьерская служба Почта России".

Всего в Хабаровском крае автомобильный парк Почты России насчитывает 200 автомашин. Для перевозки почты действуют более 700 почтовых маршрутов. Суммарный пробег почтового транспорта в регионе за год составляет около 5,5 млн километров.

Отметим, логистический почтовый центр, на территории которого прошла презентация почтовой техники, будет введен в текущем году. Центр станет ключевым звеном всей логистической сети АО "Почта России" на Дальнем Востоке и даст краю 800 новых рабочих мест.



