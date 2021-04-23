Под Хабаровском высадят 3,5 тысяч сеянцев кедра в рамках акции «Сад памяти»

Завтра, 24 апреля, в окрестностях села Некрасовка под Хабаровском пройдет Международная акция "Сад памяти". В память о погибших в Великой Отечественной войне ее участники высадят 3,5 тысячи сеянцев кедра на площади 1 га. К мероприятию присоединяться волонтёрские объединения, общественные деятели, семьи ветеранов и участников войны, молодежь, а также неравнодушные жители. Добраться до места посадок можно будет на специальных автобусах, которые отправятся в 10.30 утра от Комсомольской площади и площади имени Ленина.





- Специально для доставки на акцию подготовлены 4 автобуса, по два уйдут с каждой площади. Также можно будет прийти к 11 часам к центральному месту сбора в селе Некрасовка на улицу Бойко-Павлова, 6, парковка у торгового центра "Рубин". Посадочным материалом и инвентарем будет обеспечен каждый, - заверили специалисты в комитете лесного хозяйства правительства края





Акция "Сад памяти" пройдет не только в Некрасовке, новые саженцы сосны корейской, березы, лиственницы, яблони, рябины, липы, сирени и других видов деревьев появятся на территории 12 районов края. Главная цель мероприятия – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего же в этом году в крае планируется провести 24 эколого-патриотических мероприятия, в рамках которых будет высажено более 12 тысяч саженцев рябины, клена, сосны, ели, боярышника и других лесных культур на площади свыше 6 гектаров.





Напомним, Хабаровский край принимает участие в Международной акции "Сад памяти" уже во второй раз. Так, в прошлом году в память о погибших в годы Великой Отечественной войны лесоводы и жители края высадили более 10 тысяч саженцев.



