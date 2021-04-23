Чемпионат Дальнего Востока по тяжёлой атлетике проходит в Хабаровске

Он проходит в Универсальном спортивном комплексе стадиона им. Ленина. Он проходит при поддержке врио губернатора Хабаровского края. Такие крупные соревнования по этому виду спорта не проводились в регионе 12 лет. В борьбу за медали вступили более 80 спортсменов из 7 субъектов ДФО. Честь Хабаровского края на соревнованиях отстаивают 18 тяжелоатлетов. Лучшие спортсмены по итогам соревнований получат путёвки на чемпионат России, он пройдёт в июне в Ханты-Мансийске.

Во время церемонии открытия соревнований между министерством физической культуры и спорта Хабаровского края и федерацией тяжёлой атлетики России было подписано соглашение о сотрудничестве.

- Хабаровский край – такой далёкий, но очень близкий для нашего вида спорта. Это соглашение поможет вашим спортсменам получить больше возможностей для участия в крупных турнирах, - заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов.

Также перед началом соревнований от имени врио главы региона Михаила Дегтярёва благодарности получили тренеры, воспитавшие лучших тяжелоатлетов края. Это Игорь Василюк, Анатолий Козлов и Владимир Смиренников.

- Тяжёлая атлетика – вид спорта, где конкуренция гораздо выше, чем, например, в силовом троеборье или других видах, связанных с поднятием тяжестей. Это объясняется очень просто – лучшие попадают на Олимпиаду, а это мечта для любого спортсмена, - отметил министр физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Обладателями первых комплектов наград соревнований стали девушки. Представительница Сахалинской области Анастасия Корчагина стала победительницей в весовой категории до 45 кг, подняв в сумме двоеборья 122 кг. В весовой категории до 49 кг с результатом 125 кг в двоеборье победила Юлия Цыплова из Забайкальского края. Среди спортсменок в весе до 55 кг золотую медаль с результатом 155 кг завоевала Юлия Шевцова из Арсеньева.

Чемпионат Дальнего Востока по тяжёлой атлетике при поддержке врио губернатора Хабаровского края завершится в УКСК в субботу. Соревнования пройдут с 12.00 до 17.00, вход для зрителей свободный.