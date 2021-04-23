Почему вышедший из ЛДПР хабаровский сенатор отказался сдавать мандат?

После выхода из ЛДПР шести депутатов хабаровской городской думы ряды лиц без определенной партийной принадлежности решила пополнить сенатор Елена Грешнякова. Причем не одна, а семейным подрядом – с желто-синими партбилетами добровольно расстались ее муж и сын.

«Все эти 16 лет мы считали ХРО (хабаровское региональное отделение ЛДПР. – Авт.) своей семьей, а партийцев – единомышленниками, но 9 июля 2020 г. произошло событие, которое разделило нашу партийную семью на два лагеря. Я и мои родные остаемся с тем, кто создавал нынешнее региональное отделение, с Сергеем Ивановичем Фургалом. С теми же, кто смирился, а хуже того - предал человека, благодаря которому получил пропуск во власть, нам не по пути», - написала Грешнякова в своем инстаграм-аккаунте.

Среди причин, по которым сенатор решила послать либерал-демократов аки злобная мачеха падчерицу за подснежниками, Грешнякова назвала следующие. Это, цитируем, «деструктивная политика нынешнего руководства ХРО ЛДПР, отсутствие конструктивного диалога, взаимоуважения и понимания, сведение счетов с неугодными, сталкивание лбами и поощрение публичного унижения своих однопартийцев».

Отсылались к поддержке Сергея Фургала и ныне свергнутые со своих должностей депутаты хабаровской городской думы Михаил Сидоров, Наталья Жирякова и Денис Куратов. Кто кому в этой разрастающийся беспартийной «семье» деверь, вуй или кузен, неясно, однако общее в вышеперечисленных политиках действительно есть.

Первое. Их либо лишили доходных мест (напомню, что Сидоров был председателем городского парламента, Жирякова его заместителем, Куратов – экс-председатель комитета думы по местному самоуправлению), либо скоро они их потеряют (Грешняковой до сложения полномочий осталось четыре месяца).

Второе. Ни один из названных «раскольников» после выхода из ЛДПР не стал сдавать мандаты. При разделе «ментального пирога» слова про свободу и демократию достались народу, а привилегии, служебные квартиры, депутатские бонусы и сенаторская зарплата в несколько сот тысяч рублей – нашим героям. А чего, пригодится.

Для особо рьяных

Елена Грешнякова, как Михаил Сидоров и иже с ним, стала тем, кем стали только благодаря ЛДПР.

«А кто ты такая вообще? Ты случайно стала членом СФ, потому что никто не прогнозировал победу Фургала. Случайно попала в высшую законодательную власть благодаря партии, а теперь: я не согласна с партией! Билет члена СФ Валентине Матвиенко завтра на стол! Вот это будет поступок, а то, что сейчас происходит - самое настоящее [распутство]: должность сенатора она, видите ли, еще на четыре месяца оставляет себе», - хоть и грубовато-эмоционально, но, по сути, справедливо прокомментировал изданию «КоммерсантЪ» вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Игорь Лебедев.

Наверное, Елена Грешнякова понимала, что делает, раз избрала тактику «лучшая защита – это нападение». Сенатор предпочла обвинять других в предательстве. Вот еще одна цитата из ее «Инстаграма»: «Одно хочу спросить у рьяных членов партии, кто получил мандаты благодаря Сергею Ивановичу Фургалу: почему же вы не пришли поддержать его на санкционированный митинг?»

Сенатор, скорее всего, имела в виду митинг на Комсомольской площади, который прошел 17 апреля в поддержку Сергея Фургала и на котором она выступала с трибуны. Самое интересное, что собравшиеся как раз таки Грешнякову и обвинили в отсутствии помощи арестованному экс-губернатору.

Да и вообще, это чуть ли не единственный раз, когда законодатель перед хабаровчанами открыто защищала третьего главу Хабаровского края. Во время массовых летних протестов 2020 года Елена Грешнякова вела себя тише воды, ниже травы.

Буду снова сиротой

О своем выходе из партии ЛДПР заявил и сын Сергея Фургала Антон, сообщает издание «КоммерсантЪ». Он не рассказал о причинах разногласий со сторонниками Владимира Жириновского, но хочет баллотироваться в Госдуму, и ему уже поступает «очень много предложений».

Правда это или просто желание набить цену, мы узнаем позже. А пока вчерашние либерал-демократы явно пытаются найти политическую платформу, которая если не вознесет их наверх, то хотя бы удержит на депутатском плаву.

Арсен Клычев, Денис Куратов, Наталья Жирякова, Михаил Мурылев, Сергей Перепечкин, Михаил Сидоров, Александр Каян, Елена Грешнякова, Антон Фургал – еще вчера они были партийной «семьей». Начались проблемы – и от былого единства не осталось и следа. ЛДПР, которой они так много обязаны, стала им не нужна. Вот уж воистину: «на фига родня такая, буду снова сиротой»…

Особняком в этом списке стоит только Петр Емельянов, вышедший из рядов жириновцев, но сдавший мандат депутата Законодательной думы. Кстати, Сергей Фургал, на чьем имени сейчас пиарятся все кому не лень, до сих пор является членом ЛДПР. Так ради кого стараются Грешнякова и остальные?

Андрей Канев