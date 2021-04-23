В Хабаровском районе частники будут платить за газ 130 тысяч рублей

Хабаровский край - уникальный регион. Мы - единственные, кто в своей стране за доллары покупаем свой же газ, добываемый на Сахалине, у оператора проекта «Сахалин-1» «Эксон Нефтегаз Лимитед».

Когда подписывалось соглашение в начале нулевых, бакс стоил в районе 28 рублей, сейчас – рублей 75. Как, почему и по чьей инициативе край оказался в такой ситуации - хороший вопрос, но хочется верить, что по истечении срока действия договора (2025 год) отечественный поставщик «голубого топлива» продолжит обслуживание население на приемлемых условиях.

Осенью 2020 года врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером специальное соглашение. В документе прописаны направления взаимодействия региона и компании на 2021–2025 годы. Согласно программе вложения ПАО «Газпром» составят около 5,5 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем с 2016 по 2020 годы. «Поэтому надеемся, что темпы газификации у нас всё-таки будут выше», - заявил председатель краевого комитета по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Алексей Морозов.

Сжиженный углеводный газ (СУГ), подающийся в большинство газифицированных домов Хабаровска, имеет одну проблему: он тяжелее воздуха и не улетучивается, при утечке накапливается. В случае малейшей искры или иного источника отрытого огня случается «хлопок», от которого вылетают стекла и рамы. А от взрыва газо-воздушной смеси дома складываются подъездами. Природный газ в случае утечки просто выводится в атмосферу, улетучиваясь через любые отверстия, не скапливаясь и не создавая угрозу безопасности.

Быстро и эффективно

В 2021 году продолжится прокладка газопроводов в районах края. Этой весной работы возобновятся в селах Матвеевка Хабаровского района, Новый Мир Комсомольского района, в поселке Эльбан Амурского района и городе Вяземском.

Работы по газификации Ильинки начались в 2020 году. Результат есть – к концу апреля этого года газ получат жители 18 многоквартирных домов. На очереди – подключение остальной части села. «Газификация частного сектора Ильинки проходит в два этапа. Оба объекта реализуются в рамках программы газификации и газоснабжения Хабаровского края. На данный момент ведутся работы первой очереди – строительство газопровода среднего давления длиной более 5 километров. Такой газопровод позволит газифицировать около 140 частных домовладений. Дата завершения работ – конец 2022 года. Начало работ на второй очереди протяженностью более 3 километров запланировано на 3 квартал 2022 года. Это позволит газифицировать примерно 100 домовладений. Стоимость работ – в пределах 50 миллионов рублей», - рассказала заместитель начальника отдела капитального строительства и инвестиций АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Анна Андриянова.

Специалист поясняет технологию газификации села: «Прокладка труб идет как открытым, так и закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения. В таком случае работы выполняются с минимальным нарушением благоустройства».

Все просто: в земле пробиваются два шурфа и от одного до другого, без лишнего шума и грязи, без взлома недавно уложенного асфальта бурится отверстие, в которое и протягивается труба газовой магистрали. Неудобств гораздо меньше, а скорость прокладки газопровода ориентировочно составляет 100 метров в час при нормальном грунте – песок, глина и т.д. Но можно и дольше ковыряться, если попадаются препятствия – бревна, бывшие фундаменты, просто камни. Издержки частного сектора.

Перед началом этих работ в Ильинке АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям провело строительство газопровода высокого давления и установило газорегуляторный пункт.

Сколько это стоит?

По сравнению с дровяным отоплением газ позволит семьям снизить затраты в три с половиной раза, а в сравнении с электричеством - в шесть раз. Все хорошо, но вот стоимость подключения одного частного домовладения - около 130 тысяч - заставляет задуматься.

«Нам газ уже лет пять-шесть обещают. Пока что все затраты не просчитывали, но подключаться будем обязательно. Это удобно и экологично. Конечно, если в деньгах мерить, сейчас все дорого. Но газ нужен: построили большой дом – и отапливать надо, и на остальные нужды потребуется», - рассказывает Анна Медведева.

«Про то, когда проведут и сколько будет это стоить, ничего не знаю. В Ильинке живу без малого 15 лет, и нам все время обещали газификацию. Мне повезло: в доме на две семьи централизованное отопление, еду готовим на газе, который покупаем и привозим в баллонах. Газ – это всегда плюс, мы его долго ждали. Если он будет подведен к дому, то будет меньше головной боли с баллонами», - говорит Светлана Фурсова и затевает бурную дискуссию с Алексеем Морозовым по стоимости подключения.

В ходе переговоров председатель краевого комитета по развитию ТЭК привел ряд аргументов – амортизация оборудования, нормо-часы и прочие в защиту стоимости подключения. Светлана Фурсова, ссылаясь на слова Президента РФ о значительном уменьшении цены подключения до 10-15 тысяч рублей, которые слышала по телевизору, все-таки не добилась понимания со стороны чиновников.

«Стоимость подключения рассчитывается финансовыми и экономическими отделами исходя из тарифов, сюда включается стоимость работ, стоимость оборудования, стоимость проекта, это достаточно большой объем работ», - парирует Анна Андриянова.

Мы не смогли остаться в стороне от чаяний народных и нашли поручение Владимира Владимировича Путина от 31 марта 2020 года: «В целях внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения страны Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии ПАО «Газпром» и других заинтересованных организаций данной сферы деятельности обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств (выделено автором). Ответственные: Миллер Алексей Борисович, Мишустин Михаил Владимирович, высшие должностные лица субъектов РФ».

Хочется верить, что в дальнейшем при выполнении поручения Президента РФ «голубой огонек» будет гореть в квартирах и частных домовладениях за гораздо меньшую стоимость и с более высоким качеством.

Андрей Дунаевский

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Уровень газификации регионов ДФО на начало 2020 года (по информации ПАО «Газпром»): Камчатский край - 59%; Сахалинская область - 38%; Республика Саха (Якутия) – немногим более 34%; Хабаровский край – 19,5%; Приморский край – менее 1%; Амурская область - около 0%.