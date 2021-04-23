Михаил Дегтярев: «Баракам не место в краевом центре»

Глава Хабаровского края раскрыл подробности плана по расселению деревянных бараков на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. Благодаря траншам из федерального бюджета ветхие дома будут убраны до 2023 года, а их жители получат нормальные квартиры. Причем 62 хибары расселят в ближайшее время.

Михаилу Дегтяреву удалось добиться на эти цели 2,3 миллиардов рублей из федерального бюджета. 300 миллионов рублей поступят уже в этом году. Уродующие облик города бараки сразу же обратили на себя внимание Дегтярева, когда он только прибыл в наш регион.

А так как Хабаровск считается одним из самых благоустроенных и комфортных для проживания городов в ДФО, нетрудно догадаться, какой эффект оставляет на туристов и гостей города зрелище ряда полуразвалившихся домов почти в центре краевого центра.

«Во взаимодействии с Министерством строительства России и Фондом содействия реформированию ЖКХ мы договорились о выделении более чем 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья в Хабаровске. Целый микрорайон бараков на проспекте им. 60-летия Октября – беда всего краевого центра. Людям полвека обещают нормальное жилье, потому что эти двухэтажки строили как временное. Сейчас мы сдвигаем решение этой проблемы с мертвой точки», - отметил Михаил Дегтярев.

Из 67 бараков 5 уже попали в действующую программу расселения, по 62 деревянным домам Дегтярев поручил администрации Хабаровска в максимально сжатые сроки подготовить муниципальную программу расселения 62 бараков, возведенных в период с 1952 года по 1964 год. Это обязательное условие для получения траншей. Если программу вовремя не выполнят, все труды главы региона пойдут под откос.

«Я думаю, крепостные крестьяне в некрасовское время все же жили покомфортнее, - рассказал житель одного из бараков Андрей. - Судите сами. Туалет у нас на улице. Но, извините за подробности, туда мало кто заходит - страшно и опасно для жизни. Колонка рядом с ним зимой перемерзает. Канализации нет. Помойка - сразу напротив подъезда… Писали письма в управляющую компанию, в администрацию района, прикладывали фотографии. Ответ: этого не может быть, мы вам не верим, а лично приехать посмотреть у нас времени нет. В домах живут десятки детей. Они взрослеют среди куч отбросов, среди роев навозных мух, среди таких запахов, от которых люди непривычные падают в обморок. Мы никого не можем пригласить в гости, не выпускаем детей гулять. Если врио губернатора выполнит то, что сейчас он озвучил, сотни жильцов этой рухляди на проспекте на него молиться будут».