Хабаровскую набережную в районе яхт-клуба откроют для посетителей

Продолжается четвертый этап строительных работ на объекте "Реконструкция набережной в г. Хабаровске". Участок городской набережной в районе яхт-клуба по ул. Советской планируют открыть для жителей и гостей краевой столицы уже в этом году.

Как сообщили в комитете по туризму министерства культуры края, на сегодняшний день к завершению подходят работы по берегоукреплению набережной трубошпунтом и замене напорной канализации. Предстоит большой объем работ по обустройству ограждений верхней и нижней прогулочной зоны набережной, благоустройству и озеленению территории.

- До конца 2021 года планируется закончить работы и ввести объект в эксплуатацию. С открытием четвертого участка городской набережной уже в этом году краевая столица обретет полноценный привлекательный речной фасад, а жители и гости края - прогулочную зону протяженностью 2,5 километра с прилегающими к ней объектами спорта, активного отдыха, питания и парковой инфраструктуры, - отметили в комитете.

Ранее, в 2018 году после реконструкции был введен в строй участок набережной от речного вокзала до открытого плавательного бассейна. Реконструкция набережной в районе яхт-клуба проводится в рамках подпрограммы "Туризм" госпрограммы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика". На реализацию объекта в текущем году выделено 444,1 млн рублей, из которых 373,1 млн – средства федерального бюджета, 71 млн рублей – доля софинансирования из краевого бюджета.



