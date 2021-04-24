Вопрос демонтажа хлорного цеха одного из предприятий подняли в Амурском районе

Вопрос демонтажа хлорного цеха бывшего предприятия «Амурскбумпром» рассмотрели в Амурском районе на общественных обсуждениях. Здание находится в промышленной зоне Амурска, оно включено в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, входит в перечень мероприятий программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Хабаровского края».

Как напомнил глава района Павел Боровлев, с 2011 по 2018 год работа по ликвидации данного объекта проводилась с привлечением краевых и федеральных бюджетных средств. За этот период было демонтировано и обезврежено здание цеха. Но до конца проблема пока не решена. Требуется рекультивировать земельный участок, на котором находился хлорный цех, а также территорию бывшего комбината в целом.

В ходе встречи участникам представили данные по проведенным инженерно-экологическим изысканиям, а также рассказали об альтернативных вариантах ликвидации участка загрязнения.

- Приоритетным решением является выемка всех строительных конструкций и грунта и дальнейшая транспортировка на производственные площадки единого оператора по обращению с отходами I-II класса опасности. Общий объем передаваемых отходов составит 36,5 тысяч тонн. Рекультивированный участок потом может использоваться для размещения производственных объектов или иной, необходимой городу инфраструктуры, - отметил руководитель экологической группы проекта от «Тихоокеанского государственного университета» Александр Гапонов.

Напомним, что в марте этого года, в ходе совместной рабочей поездки глава федерального министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов и врио губернатора края Михаил Дягтярев осмотрели территорию хлорного цеха.

Александр Козлов поставил задачу разработать план мероприятий по быстрому и эффективному решению вопросов по ликвидации объектов негативного воздействия с привлечением специалистов ФГУП "Федеральный экологический оператор".



