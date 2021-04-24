В питомнике имени Лукашова в Хабаровске наводят порядок

В питомнике имени Лукашова, расположенном в Железнодорожном районе Хабаровска, сегодня состоялся субботник по очистке парка от бытовых и строительных отходов. В мероприятии приняли участие представители правительства края и городской администрации, общественных и экологических объединений, бизнеса.

Напомним, "Развитие природного парка краевого значения "Питомник имени Лукашова" - это флагманский проект, инициированный врио губернатора края Михаилом Дегтяревым. На площади 163,943 га распространен режим особо охраняемой природной территории, который допускает ведение хозяйственной деятельности с ограничениями – запрещено строительство капитальных зданий и сооружений. Стоит задача привести в порядок, благоустроить парк, находящийся в запустении, создать на нем условия как для отдыха горожан, так и для реализации его эколого-просветительского потенциала.

Установлено зонирование территории этого парка, позволяющее сохранить коллекцию плодово-ягодных растений, восстановить пруды, создать рекреационную инфраструктуру. С целью изучения общественного мнения по предпочтительным сценариям развития "Питомника имени Лукашова" в регионе ведется анкетирование населения.

Первым этапом непосредственной работы на территории питомника в текущем году станет его уборка от бытовых и строительных отходов, которых накопилось очень много. Спецтехника для погрузки и транспортировки мусора предоставлена бизнесом.

- Это не первая наша совместная акция по уборке питомника, но сегодня это знаковое событие – мы вступаем в новый этап, предшествующий серьезным преобразованиям территории. Начнем с малого – с участия в субботнике. Впереди нас ждет разработка технического задания по развитию парка краевого значения на основе предложений, полученных от жителей города. Для правительства края принципиально важно, чтобы при определении перспектив этой территории, согласно новым урбанистическим подходам, учитывалось мнение народа, – отметил руководитель проектной группы по реализации флагманского проекта, зампред правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.





Напомним, анкетирование граждан, предусмотренное дорожной картой проекта, выполняется до 1 июня 2021 года. Принять участие в опросе могут все желающие. Анкеты размещены здесь.



