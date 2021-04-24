Молодые дизайнеры Хабаровска продемонстрировали коллекции на международном фестивале

Конкурс профессионального мастерства молодых дизайнеров «Трансформация» прошел в Городском дворце культуры. Организатором мероприятия является Хабаровский технологический колледж. Фестиваль имеет уже более чем 20-летнюю историю, а в 2019 году он получил статус международного.



В конкурсе участвовали креативные коллекции студентов по специальностям «Конструирование, моделирование, и технология швейных изделий», «Дизайн», «Технология парикмахерского искусства», «Стилистика и искусство визажа». Все работы обучающиеся выполнили своими руками из традиционных и нетрадиционных материалов.



Для участия в конкурсе была заявлена 31 коллекция: 14 из них представлены студентами Хабаровского технологического колледжа, пять — детскими учреждениями дополнительного образования краевой столицы. Ещё с двумя коллекциями выступили обучающиеся Хабаровского государственного института культуры, столько же представили гости фестиваля — работодатели из г. Калининграда и г. Санкт-Петербурга. В формате видеопрезентации семь дизайнерских коллекций показали команды Вэйхайского технологического колледжа (КНР).



Оценивали работы жюри, которое было сформировано из ведущих специалистов – руководителей предприятий, города и края в области моды, дизайна, индустрии красоты. Победителям и призерам вручены дипломы и ценные призы от социальных партнеров в номинациях: «Гран-при», «Традиции в динамике», «Модная экология», «Стильный образ», «Виртуальная вселенная».



Конкурс профессионального мастерства «Трансформация» является приоритетным проектом по поддержке талантливой молодёжи с целью обеспечения условий для самореализации творческого потенциала и продвижения их в профессиональную среду индустрии красоты и моды.





Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

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