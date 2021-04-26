Хабаровских волонтеров учили искать пропавших детей

На базе краевого детского центра "Созвездие" завершилось обучение основам поисково-спасательной деятельности волонтеров, занятых розыском и оказанием помощи пропавшим детям. За несколько дней более 120 добровольцев из регионов Дальнего Востока прошли интенсивный курс теории и практики, тренинги по поиску на местности, а также обменялись опытом работы. Обучение провели специалисты Национального центра помощи пропавшим детям в рамках проекта "Учебный центр "Найди ребенка".

- Мы проводим обучение для поисково-спасательных отрядов не первый год. В этом году аналогичный курс уже состоялся для волонтеров Центрального федерального округа, в Хабаровском крае собрались волонтеры-дальневосточники. Чуть позже планируем посетить Омск, Псков, а затем хотим пригласить на обучение добровольцев со всех регионов страны в Чеченскую Республику. Проект подготовки поисково-спасательных отрядов разработан по инициативе Председателя Попечительского Совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской и реализуется на средства президентского гранта. Все обучение у нас бесплатное, - рассказал руководитель управления по взаимодействию с регионами Национального центра Гиорги Булиа.

Цель курса – повысить уровень знаний и навыков волонтеров, которые занимаются поиском пропавших детей. Программа обучения разработана совместно с Российским университетом спецназа и рассчитана на три уровня подготовки добровольцев: новичков, продвинутых поисковиков, а также на руководителей отрядов и экспертов. Обучение проводят опытные инструкторы университета спецназа и сотрудники Национального центра. Занятия включают в себя различные дисциплины, в том числе, по стратегии и тактике поисковых мероприятий, оказанию первой помощи, этике волонтеров и другие.

В Хабаровском крае помимо добровольцев курс прошли сотрудники Следственного комитета РФ, МВД Хабаровского края и Сахалинской области, спасатели. По итогам обучения все слушатели получили специальные сертификаты.

- Работа поисково-спасательных отрядов, в том числе хабаровского краевого отряда "Лига Спас", очень важна. Благодаря своим навыкам и подготовке, а также желанию помогать, волонтеры спасают человеческие жизни. Поэтому, когда организаторы обратились за содействием к врио губернатора края Михаилу Дегтяреву, он сразу дал поручение разместить волонтеров в "Созвездии". Ребята сказали, что им все понравилось, - отметил начальник управления молодежной политики главного управления внутренней политики края Сергей Нагорняк.

По словам руководителя хабаровского краевого поисково-спасательного отряда "Лига Спас" Ольги Щукиной, площадка обучения собрала представителей очень сильных отрядов Дальнего Востока. Однако наши добровольцы ничем им не уступают. Краевой отряд отличается своим командным духом, умением работать в условиях многозадачности, четким распределением обязанностей и направлений работы. В его структуре есть люди, которые занимаются информационным поиском, группа физического поиска, техподдержка. Также в краевом отряде не так давно появилась медиа-группа, которая занимается просветительской работой. В частности, сейчас волонтеры проводят уроки в школах, на которых детям рассказывают, как вести себя в условиях опасности и как уходить от таких ситуаций.

Отметим, отряд "Лига Спас" является территориальным подразделением Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в г. Хабаровске. Вступить в его ряды может любой желающий, специальной подготовки не требуется, обучение проведут члены отряда. Все подробности можно найти на сайте лигаспас.рф или на странице в Инстаграм @ligaspas.



