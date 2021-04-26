Михаил Дегтярев поздравил Владимира Жириновского с юбилеем

В своем Телеграм-канале глава Хабаровского края поздравил лидера партии ЛДПР с 75-летием и пожелал ему здоровья и долгих лет жизни.

«Дорогой Владимир Вольфович! Мы Вас очень любим, ценим. Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, и чтобы мы, Ваши соратники, всегда были рядом. Отдельное спасибо Вам за то, что дали путевку в жизнь, за науку, за поддержку, за добрые слова, за все, что Вы делаете для меня лично и для Хабаровского края. С Вами всегда миллионы Ваших сторонников и сотни тысяч членов партии. С Юбилеем!».

Также Михаил Дегтярев поздравил Владимира Жириновского с награждением орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«Поздравляю Владимира Вольфовича с заслуженной многолетними трудами на ниве государственного строительства высокой наградой! 35 лет на политическом Олимпе. Это абсолютный успех в российской политике. Полными Кавалерами Ордена «За заслуги перед Отечеством» за всю историю вручения награды являются: Жорес Алферов, Нобелевский лауреат; Лео Бокерия, врач; Александр Бортников, Директор ФСБ; Леонид Броневой, актер; Галина Вишневская, актриса; Илья Глазунов, художник; Юрий Осипов, математик; Майа Плисецкая, балерина; Виталий Смирнов, член МОК; Егор Строев, госдеятель; Минтимер Шаймиев, госдеятель и еще 53 выдающихся человека».