Хабаровчане 3 дня будут петь, танцевать и торговать

В праздничные дни сразу на нескольких площадках в Хабаровске развернется масштабное празднество. Слово «масштабное» - это без преувеличения. Три первых дня мая в краевой столице будут петь, танцевать, проверять здоровье и торговать. Ярмарок, праздничных концертов, народных гуляний у нас было много. По отдельности. Здесь организаторы решили, очевидно, превзойти сами себя и соединили все вместе. Наверно, истосковались за год полных ограничений на массовые мероприятия. К тому же первомайские праздники в этом году совпали с Пасхой.

Краевой фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна» пройдет в городе с 1 по 3 мая. Инициатор и организатор – краевой минкульт. На центральной набережной города и площади перед дворцом дружбы "Русь" будут работать интерактивные площадки, творческие мастерские, пройдут спортивные соревнования, конкурсы, танцы и кинопросмотры под открытым небом.

Также можно будет проверить свое здоровье на специализированных площадках. Фестиваль-ярмарка превратится в своеобразный город, внутри которого будут тематические кварталы, улицы и площади.

Центром фестиваля станет ярмарка, участие в которой примут местные предприниматели, производители и представители промышленности. На протяжении трех дней на четырех сценических площадках лучшие творческие коллективы и артисты будут дарить гостям фестиваля праздничное настроение.

Открытие состоится 1 мая в 12:00. Также в этот праздничный день заработают фонтаны на площади имени Ленина. В этот же день с 10 утра до 21:00 на главной площади краевой столицы появится несколько тематических улиц фестиваля.

На «Улице добра» разместятся СОНКО: «Милосердие», «Реверанс», «Российский детский фонд» и другие. На площадках «Продовольственная ярмарка» и «Квартал вкуса» выставятся предприниматели с ассортиментом продовольственной группы товаров и рестораторы. Мастера декоративно-прикладного искусства и ветеранские организации с изделиями представят свою деятельность на «Улице мастеров декоративно-прикладного искусства».

Минобрнауки края организует проведение творческих мастер-классов на «Улице профессий». Профессиональные учебные заведения проведут профориентационные беседы со школьниками, интерактивы и другие мероприятия. Также участниками данной площадки станут представители российского движения школьников.

На «Улице детства» разместятся детские центры (РОБОТЕК, «Арлекин», «Юниклаб»), Театр драмы и Театр кукол, краевая детская библиотека. Интерактивы для представителей молодежи пройдут на «Проспекте Молодежный».

На «Территории здоровья» министерство здравоохранения края организует работу автопоезда. Также на площади имени Ленина будут работать фудкорт, фотозоны.

По словам министра культуры Юрия Ермошкина, «Амурфест. Весна» проходит впервые.

- Проводились либо фестивали, либо ярмарки. Это совершенно новый формат проведения краевого события. Фестиваль организован в целях повышения качества культурного досуга жителей края, развития национальных и ярмарочных традиций, продвижения товаров, произведенных в крае. ​На площади Ленина планируется работа 11 тематических зон, на которых будет размещено 38 корнеров, 35 ширм, 2 входные арки, а также сценическая площадка, туристско-информационный центр, - сказал Юрий Иванович.

Кроме этого, по всей площади разместятся пять санитарных постов. Волонтеры измерят температуру, выдадут маски, предложат обработку рук санитайзером. На площади дворца «Русь» разместят шесть тематических зон.

- Развернется целый торговый квартал с 10 палатками. Все три дня будут выступать танцевальные и вокальные творческие коллективы, в основном детские и молодежные, народный хор. Артисты усердно репетируют, мы понимаем, что это должны быть хорошо отработанные номера, на улице выступать сложнее, чем в зале, другие условия, акустика. В данный момент ремонтируем эстрадную площадку. Последнее массовое мероприятие, которое мы проводили в позапрошлом году, – фестиваль музыки и песни народов «Карагод». В прошлом году, сами знаете, не было ни концертов, ни выступлений, поэтому наши коллективы с большим желанием и воодушевлением готовятся к празднику, - рассказала гендиректор дворца «Русь» Оксана Блонская.

Также на территории дворца в эти дни пройдут спортивные состязания и показательные выступления.

- Это будет большой национальный спортивный праздник. 3 мая на роллердроме, а также в залах «Руси» пройдут мероприятия V Краевого национального спортивного фестиваля с участием спортивных команд края, Ассамблеи народов Хабаровского края. В общем, с утра до вечера все три дня будем веселиться. Правда, синоптики обещают дождь. Но нам не привыкать, наши артисты – люди смелые, не раз выступали под дождем, никогда их это не пугало. А зрители раскрывали зонты, но домой не уходили. Конечно, подготовка к такому празднику требует больших усилий, но мы стараемся.

Здесь же на площади развернется квартал впечатлений – напротив уличной сцены заработают игровые батуты. Еще площадки – это улица мастеров, а 1 мая всех ждут спортивные интерактивные площадки, спортивные игры, аниматоры, волонтеры и призы.

Фестиваль-ярмарка – огромная возможность для предпринимателей презентовать свою продукцию или услугу потребителю, отметил зампредседателя краевого совета по предпринимательству Андрей Веретенников:

- Это еще и развитие гастрономической культуры и культуры покупательской. И третье - возможность повысить товарооборот за счёт привлечённого потребителя магнитным притяжением концертов и фестивальной программы. Но главное – это желание выйти из затянувшегося социально-экономического кризиса. Только настроение провоцирует желание что-то делать, создавать и креативить.

По словам Андрея Николаевича, пандемия и ограничения в связи с ней убили 15 процентов нашей отрасли гостеприимства, подобные мероприятия направлены на восстановление экономики, спровоцированного настроением фестиваля. У нас есть продукция, которой можно гордиться.

На площади Ленина развернутся 30 корнеров – это сейчас так называют торговые палатки. Производители будут торговать продукцией пчеловодства, дикоросами, хлебобулочными изделиями, выпечкой, десертами, сладостями, молочной продукцией, мороженым, овощами, фруктами, зеленью, морепродуктами, мясом, колбасой.

Владелица кафе японской кухни Юлия Батурина говорит, что бизнес хоть и существует уже девятый год, участвует в таком мероприятии она впервые.

- Это возможность для нас напомнить о том, что мы существуем. Сами знаете, как пандемия ударила по предпринимателям, мы тоже не стали исключением, правда, быстро перестроились, перешли на доставку, но это не те объемы, которые хотелось бы. На празднике мы хотим угостить хабаровчан не только суши и роллами, а и презентовать новый японский десерт, который готовится только у нас, также японский фастфуд. Для приготовления некоторой нашей продукции не надо привозить на площадь дополнительное оборудование, достаточно разделочного стола, и это удобно.

Как рассказала художественный руководитель КНОТОК Ирина Сеитова, на площади Ленина все дни будет выступать много творческих коллективов. Также примут участие все театры города, оркестры, Пограничный институт.

- 2 мая пройдут концерты, посвященные Пасхе, с участием воскресной школы, хора от хабаровской митрополии. Когда в министерстве культуры предложили провести такой праздник, мы сразу поддержали. За время пандемии наши артисты засиделись. Тем более праздника такого масштаба не помню в Хабаровске. На Первомай проходили концерты, ярмарки, но гораздо скромней.

Юлия Рудакова