Зачем хабаровчане втирают в лоб хохлатку?

Вы знаете, что сейчас очень модно стимулировать мозговую деятельность?

Изучение языков, чтение книг, новая, не изведанная ранее деятельность и прочее, прочее, прочее... А когда совсем работа на ум не идет? Знатоки советуют сначала за мочки ушей подергать, потом уши сильно растереть. Если еще и 20 раз присесть, то совсем хорошо.

А вот я рекомендую совершенно неожиданный способ: пока... цветет хохлатка!

Цветки у растения двугубые, верхняя губа имеет вырост в виде узкого мешочка. Так вот. Сорвали с веточки один маленький цветочек, сжали его пальцами так, чтобы мешочек надулся, и-и-и-и-и со всего маху щелк себя в лоб!

Синяк? Не-е-ет, синяков не будет. Вы же не молотком бьете! Зато после 10 щелчков наступает по-о-олное просветление! Ну а если у кого-то просветление не наступит, то уж отвлечение от суеты на некоторое время получите точно.

Шутки шутками, но попробуйте, если не лень, нагнуться к этому растению. Оно совсем невелико. Растет чаще всего под кустами и цветет недолго. Семена разносят муравьи. Затем наземная часть отмирает, а клубни с запасами питательных веществ остаются спать до следующей весны.

Кстати, в Японии листья, стебли и клубни считаются деликатесами. По одной из легенд, в хохлатку был превращен петух, который не давал спать на рассвете старой зловредной ведьме. Да, чуть не забыла! В букеты растение это лучше не собирать: быстро вянет. А это значит, что ни вам радости, ни хохлатке пользы.

Ирина Оркина