Дороги и окрестности поселков и сел может подтопить в Хабаровском крае

Об этом сообщили в региональном комитете по гражданской защите. Ситуация с паводками находится на контроле как властей, так и спасателей.

По данным МЧС России по региону, сейчас в Нанайском районе зафиксировано подтопление дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси. Расстояние отрезка составляет примерно 1 км. Участок затоплен полностью. Автомобильное сообщение между населенными пунктами выстроено в объезд по федеральной трассе А-376.

А из Комсомольского района поступила информация о том, что в результате подъема уровня воды в реке Малый Гайтер, впадающем в озеро Хумми, произошло подтопление местной автодороги в село Гайтер. Проезд там возможен только на технике высокой проходимости. В двух районах – Верхнебуреинском и Ванинском – вода уже вплотную подошла к населенным пунктам.

- В результате затора на реке Тырма в границах поселка Аланап подтопило улицу Озерная на протяжении 100 метров. При наихудшем сценарии развития обстановки, в селе возможно подтопление частных жилых домов по улицам Дружбы и Озерной, в которых проживает 32 человека. В поселке Тырма из-за затора на реке Сутырь подтопило 2 участка поселковых дорог протяженностью 200 метров, здесь также возможен выход воды в частные подворья, где живут 176 человек. В Ванинском районе после затора на реке Тумнин в селе Хуту оказались подтопленными 7 приусадебных участков с населением 10 человек. Эвакуация жителей не проводилась, - рассказали в комитете.

По всем местам, где возникли подтопления, администрации оповещают население о складывающейся обстановке. Заранее спланировано развертывание временных пунктов размещения людей на случай ЧС. Подготовлена и техника для проведения эвакуационных мероприятий. По состоянию утро 26 апреля подтопленных жилых домов в регионе нет.

По данным синоптиков, в настоящее время на большинстве рек продолжается очищение ото льда. Граница вскрытия Нижнего Амура сейчас находится у села Нижнетамбовское Комсомольского района. В Комсомольск-на-Амуре отмечается ледоход. Интенсивность подъема уровней воды на границе вскрытия - 21-130 см за сутки. На Амуре у Хабаровска наблюдаются остаточные явления, уровень воды в города падает.

Также подвижки льда сохраняются на реке Тумнин у станции Тумнин. Затоплены поймы Амура на участке села Елабуга - Комсомольск-на-Амуре на глубину 0,1-1,4 метра и на реке Уссури на глубину 0,3-0,7 м. В ближайшие сутки ожидается дополнительный подъем воды у Комсомольска-на-Амуре на 0,5-1,3 м до отметки 480-550 см (НЯ 450, ОЯ 650 см). Там возможно подтопление поймы на глубину 2-3 метра. Не исключен выход воды в низкие места.



