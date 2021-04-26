В Хабаровском крае началось голосование за объекты благоустройства

Михаил Дегтярев одним из первых отдал свой голос за площадку, которая может быть отремонтирована и оборудована в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Качественное благоустройство возможно только при участии самих людей. Единая платформа для голосования за объекты делает процесс максимально простым и доступным. Голос каждого может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь, и для этого достаточно всего несколько кликов, - подчеркнул глава региона. - Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке.

Проголосовать можно на портале https://27.gorodsreda.ru/, используя регистрационные данные «Госуслуг» или верификацию по номеру телефона. Сейчас предстоит определить, какие скверы, парки, детские площадки и другие общественные территории будут приведены в порядок в 2022 году. Свой выбор можно сделать до 30 мая.





Представлены 259 проектов в 53 муниципальных образованиях края, из которых будет отобран путем голосования 91. К примеру, в Хабаровске представлены 20 территорий в разных районах города, в Комсомольске-на-Амуре – 21 общественная территория.

В этом году предстоит на практике реализовать 102 проекта по благоустройству. Общие затраты не менее 370,4 млн рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 344,6 млн рублей, краевого бюджета – 10,7 млн рублей, местных бюджетов – 19,2 млн рублей.



