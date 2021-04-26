Михаил Дегтярев проведет прямой эфир в социальных сетях

Площадками выбраны сети Одноклассники и ВКонтакте

28 апреля в 19 часов по местному времени врио губернатора Хабаровского края ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире в Одноклассниках и ВКонтакте.

- Социальные сети дают возможность узнать о проблемах напрямую, минуя сито чиновничьего равнодушия и отписок. Поэтому считаю это инструментом коммуникации с людьми, которым обязан в совершенстве владеть современный руководитель региона, - сообщил Михаил Дегтярев.

Это будет первый прямой эфир в соцсетях. Ранее врио губернатора проводил «прямые линии», которые транслировались в эфире региональных телеканалов и в YouTube.

Задать свои вопросы можно будет в официальных группах правительства Хабаровского края в Одноклассниках https://ok.ru/khabkrai и ВКонтакте https://vk.com/khabkrai.