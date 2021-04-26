Хабаровский край присоединился к акции «Дорога к обелиску»

Хабаровский край, как и вся страна, готовится к празднованию Дня Победы. Жители региона активно включаются во Всероссийские патриотические акции. Уже неделю добровольцы благоустраивают воинские захоронения и мемориалы в рамках проекта "Дорога к обелиску". А с 27 апреля в регионе стартует акция "Георгиевская ленточка".

- Всероссийская акция "Дорога к обелиску" началась 18 апреля и с каждым днем вовлекает все больше неравнодушных граждан. Всего за неделю в благоустройстве воинских захоронений приняли участие более 300 человек из большинства муниципальных районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В основном на акцию выходит молодежь – члены поисковых и добровольческих отрядов. Ребята убирают прошлогодний мусор и листву, красят бордюры и ограды, восстанавливают и подкрашивают надписи на мемориалах, ветеранских захоронениях и обелисках. Присоединиться к акции и навести порядок на местах памяти в своем городе или селе может любой желающий, - рассказали в главном управлении внутренней политики.

Завтра, 27 апреля, на площади им. Ленина в Хабаровске жители краевой столицы смогут получить из рук Волонтеров Победы главный символ 9 Мая – Георгиевскую ленточку.

- Акция "Георгиевская ленточка" продлится с 27 апреля по 9 мая. В Хабаровске будет сразу несколько точек раздачи. Активистов с ленточками также можно будет встретить в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном и Ульчском районах. Добровольцы не только вручат всем желающим ленты, но и расскажут об истории символа и поделятся рекомендациями, как его носить, - сообщили в управлении.

Как напомнили в ведомстве, в прошлом году из-за пандемии коронавируса акция "Георгиевская ленточка" проходила только в онлайн-формате. Воспользовавшись специальными масками с виртуальной лентой от официального аккаунта "Волонтеров Победы" в Instagram, россияне просто публиковали свои фотографии с ленточкой в социальных сетях с хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

В этом году акция будет проводиться как в традиционном ее формате, так и онлайн.



