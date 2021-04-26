Не жди приставов – плати онлайн

Электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» – самый доступный способ узнать о наличии задолженности, а также характере требований исполнительного документа. В соответствии с законом эти сведения считаются общедоступными до дня окончания или прекращения исполнительного производства.

С помощью интернет-сервиса можно не только узнать о задолженности, но и погасить ее в режиме «он-лайн».

На вопросы нашего корреспондента об этом удобном ресурсе ответил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области – главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области Анатолий Касьяненко.

Анатолий Анатольевич, расскажите, как работает «Банк данных исполнительных производств»? Что с помощью него можно сделать?

Жители Хабаровского края и Еврейской автономной области могут получить на официальном сайте УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области информацию о наличии у них долгов. Нужно лишь иметь доступ в интернет.

«Банк данных исполнительных производств» позволяет узнать информацию о должниках – как физических, так и юридических лицах. Примечательно то, что для этого не требуется вводить ни паспортные данные, ни ИНН, достаточно лишь указать фамилию и имя должника или наименование юридического лица. Все это очень упрощает процедуру поиска.

Также Службой судебных приставов разработано приложение «Банк данных исполнительных производств» для мобильных устройств. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений, набрав в поиске «ФССП». С помощью приложения можно не только получить информацию о наличии уже имеющейся задолженности на исполнении по исполнительным производствам, а также подписаться на получение сведений о возбуждении исполнительного производства.

А как часто на сайте происходит обновление? С какой регулярностью вносятся сведения?

Обновление сервиса происходит ежесуточно, то есть, как только судебным приставом вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства, в автоматическом режиме сведения о должнике появляются в «Банке данных исполнительных производств».

Убираются сведения, если окончено исполнительное производство в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа в автоматическом режиме.

Становятся ли граждане внимательнее к своим задолженностям? Как часто посещают данный сервис?

Только за 3 месяца 2021 года сервис «Банк данных исполнительных производств», расположенный на сайте Управления посетили более 120 тысяч человек. Данное количество посещений, превышает показатель прошлого года на 8%.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли подать заявление в службу судебных приставов, не выходя из дома?

Да, в настоящий момент на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Это стало доступно для физических и юридических лиц.

Должники могут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа.

Взыскатели могут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ на исполнение судебному приставу-исполнителю, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.

Можно ли обратиться в многофункциональные центры за получением информации об исполнительном производстве?

Безусловно, за получением государственной услуги по предоставлению информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам гражданин может обратиться в любой удобный ему филиал многофункционального центра – независимо от места нахождения или места жительства заявителя. Для этого необходимо лишь документ, удостоверяющий личность, а при представлении интересов другого гражданина – документ, подтверждающий полномочия заявителя. Информация по заявлению представляется тут же – незамедлительно, что позволяет гражданину существенно экономить время.

А как быть с оплатой? Существует ли дистанционный способ закрытия задолженности?

Да, мы настоятельно рекомендуем гражданам, узнавшим о наличии задолженности, оплатить ее тут же с помощью электронных платежных систем через сервис «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП России».