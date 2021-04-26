Техникумы и колледжи края подготовят специалистов для Малмыжского горно-обогатительного комбината

Колледжи и техникумы Хабаровского края договорились с Русской медной компанией (АО "РМК") о совместной подготовке кадров для одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Дальнего Востока - Малмыжского горно-обогатительного комбината. Соглашения о сотрудничестве подписали министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, генеральный директор "Амур Минералс" Александр Батаев и руководители шести учебных заведений: Хабаровского технического колледжа, Хабаровского дорожно-строительного техникума, Амурского политехнического техникума, Солнечного промышленного техникума, Чегдомынского горно-технологического техникума и Комсомольского строительного колледжа.

По договоренностям учебные заведения края возьмут на себя базовую подготовку студентов по необходимым для предприятия специальностям, адаптацию учебных программ в рамках образовательных госстандартов и с учетом пожеланий компании. Будет расширен спектр практических занятий, конкурсов профессионального мастерства и другое.

- Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с работодателями, в подготовке студентов в условиях реального производства и трудоустройстве выпускников по востребованным направлениям. Под потребность компании "Амур Минералс" с 2021 года начнется обучение по профессии "Ремонтник горного оборудования". Также расширится перечень техникумов и колледжей, ведущих подготовку для проекта "Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыжское", - отметила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

РМК, со своей стороны, окажет экспертную помощь в подготовке студентов, содействие в прохождении практики на производстве и трудоустройстве лучших выпускников.

- Современный горно-обогатительный комбинат на Малмыжском месторождении будет запущен поэтапно в течение 2024–2025 годов. Но уже через два года мы начнем принимать персонал, готовить людей к работе на высокотехнологичном оборудовании. Рассчитываем, что студенты и выпускники учебных заведений, с которыми сегодня подписаны долгосрочные соглашения о сотрудничестве, решат строить свою карьеру вместе с Группой "РМК", - сообщила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Группы РМК Анна Шабарова.

Кроме того, компания поможет улучшить материально-техническую базу техникумов и колледжей, чтобы обучение стало максимально полезным и проходило в комфортных для студентов условиях. У выпускников также будет возможность поступить на целевое обучение в Уральский горный госуниверситет и Тихоокеанский государственный университет, в том числе предусмотрены стипендии и гранты для лидеров учебных рейтингов.



