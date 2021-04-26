Дегтярев дал старт голосованию за проекты благоустройства в Хабаровском крае

На территории региона запущен портал https://27.gorodsreda.ru/, где любой житель может проголосовать за приоритет ремонта тех или иных общественных территорий. Выбор можно сделать до 30 мая. Набравшие наибольшее число голосов скверы, парки либо детские площадки будут приведены в порядок в 2022 году.

Из 259 проектов будет отобран 91. В Хабаровске представлено 20 общественных территорий, в Комсомольске-на-Амуре – 21 территория. Ремонт и обустройство проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Михаил Дегтярев сегодня одним из первых жителей Хабаровского края отдал свой голос за одну из площадок. Глава региона заметил, что качественное благоустройство возможно только при участии самих людей. А следовательно, следует поощрять участие всех жителей региона в расстановке приоритетов работы властей.

«Единая платформа для голосования за объекты делает процесс максимально простым и доступным. Голос каждого может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь, и для этого достаточно всего несколько кликов, - подчеркнул Михаил Дегтярев. - Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке».