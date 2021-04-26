Многопрофильный центр медицинской реабилитации должен быть построен в Хабаровске

Решение о строительстве в Хабаровске передового медучреждения было принято в правительстве края, при участии руководства Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края, министерств строительства, здравоохранения, ЖКХ, соцзащиты, минэкономразвития и ТЭК.

Как отметил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, региону остро не хватает мощностей по основным направлениям здравоохранения, где требуется реабилитация: неврологии, травматологии и ортопедии, онкологии. Строительство нового учреждения на 200 коек должно решать эту проблему не только для жителей Хабаровского края, но и других субъектов ДФО, где также наблюдается дефицит реабилитационных мощностей.

- Агентство проделало масштабную работу по поиску и привлечению инвестора к строительству центра медицинской реабилитации, а теперь принимает инвестпроект на сопровождение в формате «одного окна». Впереди еще много системной межведомственной работы. Мы готовы оперативно решать все поступающие вопросы для того, чтобы планомерно и результативно выполнять курс руководства края по сбережению здоровья наших граждан, - сообщил директор Агентства Сергей Щегельский.

Компания ООО «ПремиумСтрой-Инвест», принявшая решение строить медцентр в Хабаровске, уже имеет успешный опыт в других регионах страны. Первый объект был сдан в Барнауле два года назад. На реабилитацию после лечения заболеваний и травм туда приезжают пациенты со всего Алтая и из соседних регионов. Второй аналогичный проект стартовал в Татарстане.

В Хабаровске предварительно определена площадка под строительство - в Краснофлотском районе, недалеко от городской больницы №10. Проект будет реализован через инструмент государственно-частного партнерства. Объект останется во владении инвестора, при этом значительная часть пациентов будет обеспечена за счет средств ФОМС.

Современный многофункциональный медицинский центр сможет принимать на реабилитацию около семи тысяч пациентов в год. Появится более 200 рабочих мест – врачи, средний медицинский и технический персонал. На базе центра планируется проводить обучение студентов медицинских специальностей. Запланированный объем инвестиций - около 1 млрд рублей.