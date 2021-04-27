Владельцы известного хабаровского фитнес-клуба тянут с возвратом имущества

Сегодня c 10 утра в фитнес-клубе Panova Life начались исполнительные действия. Сотрудники службы судебных приставов начали исполнение решения суда, согласно которому часть оборудования нынешние владельцы должны вернуть бывшим.

- Новому собственнику клуб перешёл с содержимым по договору залога, однако большое число тренажёров, мебели, оборудования и другого дорогостоящего имущества на десятки миллионов рублей, которое в залог не вошло, но без которого клуб не в состоянии работать, осталось в клубе. Тогда мы договорились с Донских Сергеем Геннадьевичем, что это имущество он у нас выкупит. Договорились по цене, оформили документы, но после передачи бизнеса Сергей Донских перестал отвечать на звонки и стал уклоняться от встреч. Мы в свое время сделали мягкую передачу бизнеса, чтобы на клиентах не отразилась смена владельцев. Так как если бы мы забрали своё имущество – деятельность клуба остановилась. Чтобы защитить клиентов, обеспечить им комфортное продолжение тренировок, мы всё оставили, под гарантии и заверения оплаты новых владельцев. Даже после смены собственника, мы продолжали заботиться о людях, успешно защищая их в судах от неправомерных отказов в посещении клуба со стороны новых собственников. Все суды были выиграны в пользу клиентов.

Но прошло уже почти два года, с нами не рассчитываются, - комментирует ситуацию экс-директор фитнес-клуба Global Татьяна Сидоренко, приехавшая в это утро вместе с приставами в фитнес-клуб.





В мае 2020 года компания «Офис-Центр» (тогда владелец фитнес-клуба Global) получила решение Хабаровского арбитражного суда, которое обязывает компанию «Торг Портал» (нынешний владелец клуба под брендом Panova Life) вернуть имущество. Решение давно вступило в законную силу, более того, все разумные сроки уже вышли.



Владельцы оборудования, доказавшие право собственности на него в суде и получившие действующее решение суда, сегодня приехали с группой рабочих на демонтаж оборудования. Собственница клуба – Илона Панова, которую по закону заблаговременно уведомили об исполнительных действиях, остро реагировала на случившееся. Женщина кричала, плакала, обвиняла приставов в произволе, однако, как прокомментировали свои действия сами представители исполнительной власти, нарушения с их стороны закона никакого нет.

Сегодня демонтаж проходит на пятом этаже фитнес-клуба, график работ подразумевает и визиты монтажников в другие дни. Бывший собственник планирует вернуть оборудование, согласно его перечню, указанном в исполнительном листе.

Как будет далее функционировать заведение, пока не известно.