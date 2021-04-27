ЕГЭ по информатике выпускники Хабаровского края сдали по-новому

Тренировочный единый государственный экзамен по информатике и ИКТ прошел в Хабаровском крае. Впервые он был организован в компьютерной форме. В регионе задействовали все аудитории и компьютерную технику, которую в дальнейшем планируется использовать на экзамене. Организаторы отрабатывали алгоритм действий в пунктах проведения экзаменов, а школьники смогли потренироваться выполнять задания.

Участие в федеральном экзамене по информатике принял 591 одиннадцатиклассник. Все задания школьники выполняли на компьютере. Экзаменационные работы также проверят автоматизировано - без привлечения экспертов предметных комиссий.

- В регионе была задействована 81 аудитория в 43 пунктах проведения экзамена. Туда привезли лучшую технику из других образовательных организаций, в том числе поставленную в рамках национального проекта "Образование". Также ранее во всех пунктах прошли региональные тренировочные мероприятия без участия обучающихся, - рассказала начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся минобрнауки края Екатерина Кошельникова.

Для проведения экзамена в компьютерной форме добавили новые задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Демонстрационная версия единого госэкзамена по информатике была заранее опубликована на сайтах Федерального центра тестирования (ФЦТ) и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), чтобы все участники ЕГЭ смогли самостоятельно с ней ознакомиться и потренироваться. Всего в крае информатику планируют сдавать 1005 человек. В соответствии с проектом расписания экзамен будет проходить в два дня - 24 и 25 июня.

Напомним, до 2020 года включительно ЕГЭ по информатике сдавали на бумажных бланках. Однако для улучшения проверки навыков обучения по данному предмету было принято решение о переводе экзамена в компьютерную форму. Продолжительность экзамена не изменилась - 3 часа 55 минут.



