Хабаровчан обманывают, представляясь «службой безопасности ФСБ»

Скажу сразу, кровавой трагедией, собственно, как и продолжительным хихиканьем, эта история не закончилась

Остались вопросы к себе, потому что полшага не хватило, чтобы не просто стать этим самым оленем – ветвистые рога, но и признаться себе в этом. Последнее – самое сложное. Ни один запойный богодул не признается в алкоголизме, а круглый дурак – в тотальной глупости.

История, как и всякое горское приключение, началась с телефонного звонка. Звонили с незнакомого номера. Девушка представилась. Естественно, имя у нее было вполне посредственное, чтобы услышать и сразу забыть. То ли Оля, то ли Таня, то ли Аня.

- Юрий Адольфович? – спросила меня она.

Нет чтобы прикинуться каким-нибудь Сергеем Петровичем, честно сознался, что я тезка Гагарина, а папу бабушка и дедушка зачем-то назвали Адольфом.

Оказалось, что девица из страховой компании, которая в случае чего должна возместить мне убытки. И вот это самое «в случае чего» наступило: некто пытался снять с моего лицевого счета восемь тысяч рублей, заодно выписав аж два кредита на мое имя.

- Мне СМС-ка не приходила, - жалобно возразил я.

- Наша служба безопасности подозревает в этом сотрудников банка, - уверенно парировала Оля-Таня-Аня. - Коллеги из службы начали расследование. Если вам позвонят, вы не удивляйтесь!

«У-у-у, эти работники банка! Не зря вас простой народ не любит!» - не успел я это подумать, как раздался второй звонок. Теперь уже звонил мужчина.

- Максим Викторович, - представился он. И попросил, чтобы я записал, как его зовут, заодно и секретный номер +7-977-942-67-72.

Ну почему Максим Викторович? Путь будет Акакием Антилоховичем. В знак протеста против всей ситуации и обострившейся нелюбви к мошенникам. Акакий и точка. И чтоб его отцу тоже пусто было, поэтому он Антилох.

Этот самый Акакий дальше начал взбивать пену паранойяльности: один ли я дома, не подслушивают ли наш разговор? Главное, чтобы подозреваемые работники банка не услышали. В итоге я начал всматриваться в углы, пытаясь там разглядеть тень подслушивающих банкиров. Посмотрел на кота: не работник ли финансового учреждения? Кот замурлыкал.

Акакий продолжал усугублять подозрительность.

- Никому ни слова! Могила! - пообещал я и сделал движение, как будто застегиваю молнию на рту. Так в какой-то зарубежной комедии было.

- Вы даете согласие на сотрудничество? Только в этом случае наше агентство может защитить ваш счет.

Дальше – больше. Для того чтобы чуть ли не в буквальном смысле возбудить этих банковских негодяев, мне нужно было взять кредит, снять деньги и положить их в какие-то ячейки для сохранности. Зачем? Непонятно. Вряд ли они придут брать деньги из ячеек.

Вот здесь весь гипноз стал пропадать. Я интеллигентно намекнул на мошенничество и на то, что ничего я не буду брать, снимать и размещать в ячейках.

Мне в ответ:

- Вы не хотите сотрудничать с нами, поэтому наше агентство в одностороннем порядке разрывает отношения.

- Я сотрудничать не отказываюсь, но кредит брать не буду.

Примерно в таком духе разговор длился минут тридцать.

Да, характер у меня не сахар. Был бы сахар, история была б короче, а я, олень, носил бы ветвистые рога.

И еще. Пока мы беседовали, я спокойно зашел в интернет-банк, никакой активности там не обнаружил, спокойно сделал (на всякий случай) необходимые кредитные платежи.

Странно, что этот Акакий ничего не заметил, а ведь буквально минут двадцать назад говорил, что все у него под контролем и он вот-вот заблокирует мой лицевой счет и все кредитные карты сразу.

- Сейчас позвонят вам из самой службы безопасности, - вдруг сказал Акакий.

На второй линии образовался звонок.

- Номер заканчивается на такие-то цифры? - спросил Акакий.

- Да.

- Берите.

Хотел написать «на другом конце провода». Но какие провода, когда телефоны сотовые! «На другом конце» без проводов звучит как-то не очень. Эротично звучит для определенной категории граждан. Представился звонящий Семеном Ивановичем. Стоп. Нет уж, не хочу марать имена простых людей. Путь будет Будилой Гоноратовичем.

- Я начальник службы безопасности, - сказал этот Будила Гоноратович и голосом милиционера из советских детективных кинофильмов начал слово в слово пересказывать то, что я услышал от Акакия Антилоховича. Мой вопрос, какого ведомства служба безопасности, не был услышан. Когда Будило дошел до кредита, я начал орать, что это похоже на мошенничество.

Будила Гоноратович пытался меня перебить.

Я разозлился и сказал, что я журналист и напишу об их шайке статью.

- Сегодня журналист, а завтра не журналист. Я поспособствую, - пригрозил Будило.

Мне надоело говорить, я бросил трубу. Тут же - звонок от Акакия.

- А ты вбей номер телефона Будилы в Яндекс, - посоветовал он.

Вбил. Яндекс выдал: один из номеров службы безопасности ФСБ по Хабаровском краю.

Стало спокойно, но неуютно. И снова показалось, что тени по углам следят за мной, а кот понимает человеческий язык и записывает мои речи на свое тайное кошачье устройство.

Акакий берет меня, как ему видится, за живое, я поддаюсь, захожу в интернет-банк, оформляю кредит в полмиллиона.

- А теперь срочно нужно идти к банкомату, - торопит меня Акакий. И зачем-то спрашивает, во что я буду одет.

Я почему-то вспоминаю приключения Буратино, особенно кота Базилио и лису Алису. Ну и страну дураков вспоминаю, что уж.

- Мы за вами будем следить, - предупреждает Акакий.

- На мне синяя кепочка, синяя курточка и зеленые штанишки, - говорю я каким-то уж очень буратинским голосом. Честно говоря, на этом буратинстве я совсем пришел в ум, но статью же нужно чем-то заканчивать? Да и кредит нужно было возвращать, пока проценты не накапали.

Только у банкомата я сказал Акакию, что снимать деньги не буду. Он пытался что-то мне возразить, стал орать, что у меня меняется статус потерпевшего на подозреваемого, что чуть ли не через пять минут за мной приедут стражи правопорядка и арестуют. Все-таки видно издалека – зеленые штанишки, синяя кепочка.

Когда возвращал кредит, приятная девушка – сотрудница банка рассказала, что таких, как я, много, что мне повезло.

А я думал о том, что меня поймали не на корысти, а на паранойе – на тотальном недоверии к официальным источникам информации. Если у тебя счет в Сбербанке, звони по номеру 900. И все.

И еще я думал о том, что технический прогресс вооружает и мошенников. И почему-то мне мерещились олени с ветвистыми рогами.

Юрий Вязанкин

P.S. Оказалось, что среди моих знакомых много и жертв таких мошенников, и тех, кто вовремя одумался. Одному приятелю позвонила барышня и начала говорить о проблеме с кредитной картой. Приятель в этом банке не обслуживается.

- Вы православная? - спросил приятель.

- Да, - ответила барышня.

- Во время Великого поста врать (приятель использовал тут вполне, кстати, уместно матерный глагол) – смертный грех.

Девица бросила трубку.