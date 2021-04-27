Дорожную карту межмуниципальных маршрутов разработают в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев провел сегодня на автовокзале Хабаровска рабочее совещание по обслуживанию пассажиров на пригородных автобусных маршрутах. Его участниками стали министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Роман Мирошин, мэр краевого центра Сергей Кравчук, глава Хабаровского района Александр Яц, руководство нескольких компаний – перевозчиков.

Поводом к обсуждению ситуации с пассажирскими перевозками стали многочисленные жалобы жителей края в социальных сетях, в том числе в аккаунтах врио губернатора.

Несмотря на многочисленные нарекания, директор ООО ПАТП «Дальавто» Олег Строкин, к примеру, попытался уповать на условия контракта. По его словам, расписание и количество подвижного состава на семи маршрутах, которые обслуживает его предприятие, согласованы. Кроме того, он утверждал, что ни о каких проблемах не слышал: речь, в частности, об автобусе № 123 – сообщения об ужасающей давке в нем по утрам лично проверил глава региона в Гаровке-1.





- Я работаю десять месяцев, отреагировал на обращения людей в социальных сетях. А вы, обслуживая долгое время маршрут, ни разу не слышали жалоб. Если люди говорят, что каждый день они сталкиваются с переполненностью автобусов, с тем, что не выдерживается расписание, значит вы просто невнимательны к людям, - подчеркнул Михаил Дегтярев. – Надо скорректировать расписание. В час пик пустить два автобуса, когда нет загрузки – не пускать. Но этот вопрос нужно в любом случае решить в интересах людей.

Предприниматель пообещал, что проведет мониторинг загруженности автобусов и предпримет меры к исправлению проблемных моментов.

Глава региона обратился с вопросом представителям перевозчиков, интересен ли им этот бизнес. Никто не ответил, что готов отказаться от этого вида заработка: для многих автобусные перевозки – дело, которым они занимаются десятилетиями.

Однако владельцы и руководители транспортных предприятий обозначили необходимость пересмотра ставок субсидии на километр. Сейчас она составляет около одного рубля по постоянным маршрутам и 33 рубля – по сезонным (дачным) направлениям. В краевом минтрансе готовят дорожную карту, которая определит новые инструменты регулирования межмуниципальных перевозок пассажиров и позволит снять социальную напряженность в этом вопросе.





Михаил Дегтярев призвал глав Хабаровска и Хабаровского района включиться в эту работу. Также они должны представить предложения по оптимизации маршрутов – сокращению пересекающихся и вводу новых по просьбам людей, живущих в пригороде краевого центра. В качестве примера глава региона назвал села Калинку, Князе-Волконское, Благодатное, Тополево, Некрасовку.





Помимо оптимизации маршрутной сети, краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства рассматривает возможности поддержки предпринимателей в обновлении автопарка. В частности, это может быть сделано по линии АО «ВЭБ-лизинг». Если транспортные компании не подходят по параметрам, есть варианты объединения для закупки нового подвижного состава. Все эти вопросы возьмет на контроль минтранс.





Врио губернатора отдельно уделил внимание осмотру хабаровского автовокзала. Здание построено в 1982 году, на данный момент плохо соответствует требованиям обеспечения комфорта пассажиров. Собственники строения – компания «Пять звезд» - намерены в следующем году провести полную модернизацию перрона, застеклив его и сделав удобным для людей.



