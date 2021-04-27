В детских садах Хабаровского края в праздничные дни малышей примут дежурные группы

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». С 4 по 7 мая включительно объявлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. В связи с этим в детсадах края будет организована работа дежурных групп.

Посещать дошкольные учреждения смогут дети, чьим родителям необходимо выполнять свои трудовые обязанности на майских праздниках. Такое решение принято на заседании оперативного штаба при Правительстве региона. Для того, чтобы ребёнок посещал дежурную группу, необходимо обратиться к администрации детского сада.

Обучающиеся школ, техникумов и колледжей, учреждений дополнительного образования будут отдыхать с 1 по 10 мая. С целью подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 3 и 8 мая в учебных заведениях пройдут консультации по предметам. Производственная практика у студентов будет организована по отдельным графикам.

Дополнительный день сдачи итогового сочинения для выпускников 11 классов с 5 мая перенесён. Сроки его проведения будут доведены до выпускников и их родителей дополнительно.

Вопросы, касающиеся работы школ в праздничные и нерабочие дни, можно задать по номеру горячей линии министерства образования и науки края: 8 (4212) 67-70-07. По вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), а также государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 (12) классов вопросы можно задать по телефону: 8 (4212) 67-76-88.



