Минздрав Хабаровского края составил график работы поликлиник в майские праздники

Поликлиники и больницы Хабаровского края будут работать в майские праздники согласно схеме, которую утвердил минздрав региона. Распоряжением ведомства 1 и 2 мая, а также 9 и 10 число объявлены для поликлиник выходными. Стационары в эти дни будут оказывать только экстренную и неотложную помощь.

При этом 3 и 8 мая амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать по режиму "субботы". Это значит, что руководители медицинских организаций самостоятельно определят часы работы дежурного врача или бригады. По аналогичному принципу организована вакцинации от COVID-19.

Даты 4,5,6 и 7 мая для стационарных и амбулаторных учреждений будут обычными рабочими днями, они пройдут по стандартному расписанию. Все записи к терапевтам и узким специалистам, выпавшие на эти даты сохраняются. Вакцинация населения от коронавируса, в том числе выездными формами, продолжится. Больницы будут проводить плановые оперативные вмешательства.

Министр здравоохранения Юрий Бойченко сегодня обратился к участникам краевого оперативного штаба по коронавирусу с просьбой организовать в детских садах дежурные группы. Это нужно для того, чтобы сотрудники, которые работают в праздничные дни, могли оставить своих детей под присмотром. Предложение было поддержано. Соответствующая работа будет организована в ближайшие дни.



