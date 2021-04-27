«Народного предпринимателя» выбрали в Хабаровском крае

Онлайн-голосование длилось всего 5 дней, проголосовать за понравившегося кандидата можно было на портале малого и среднего бизнеса края. Напомним, "Народный предприниматель" – это единственная номинация краевого конкурса "Предприниматель года", где победителя и лауреата определяет не конкурсная комиссия, а непосредственно жители края путем прямого голосования.

- По итогам онлайн-голосования победителем в номинации "Народный предприниматель" стал хабаровский бизнесмен Никита Божок. Он набрал 23,5% голосов. Лауреатом стал Николай Скалюк из Хабаровского района -16,9%. Конкурентная борьба была серьезной: за звание лучшего в самой народной номинации краевого конкурса состязались 64 предпринимателя. Рекордно высоким стало и количество проголосовавших за "Народного предпринимателя" – 15 221 человек, - сообщил и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

"Народный предприниматель" – номинация относительно новая, введена в 2019 году и сразу получила широкую известность среди конкурсантов.

- Это одна из самых весомых и престижных наград в краевом конкурсе. Если перевести эту победу на язык спорта, то это звание абсолютного чемпиона, - считает предприниматель Павел Булгаков, который завоевал титул "Народным предпринимателем" и одновременно стал лучшим в одной из отраслевых номинаций по итогам 2019 года.

Как подчеркнули в профильном ведомстве, учитывая особый статус и популярность номинации, были предприняты меры, которые обеспечили онлайн-голосованию абсолютную честность и прозрачность, оставляя при этом процедуру голосования простой и удобной. Так, во избежание накруток использовалась система верификации: чтобы голос был принят, факт голосования необходимо было подтвердить через извещение, пришедшее на электронную почту. Это означает, что невозможно проголосовать с одного адреса больше одного раза – система автоматически не зачтет такой голос.

Отметим также, что "Народный предприниматель" – это единственная номинация краевого конкурса, итоги которой обнародуются сразу после голосования. Имена победителей и лауреатов в 17 отраслевых и специальных номинациях назовут 26 мая, в День российского предпринимательства. По традиции лучших по итогам года бизнесменов края награждает глава региона.



