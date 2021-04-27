Дегтярев: «Центр системы пассажирских перевозок – люди»

Многочисленные жалобы жителей края на работу общественного транспорта стали поводом для очередной рабочей встречи главы региона с представителями компаний-перевозчиков. Место для встречи было выбрано необычное – автовокзал Хабаровска.

«Перевозчики находят тысячу причин в оправдание жалоб на свою работу. И потоки пассажиров неравномерные, и субсидий мало от государства, и в лизинг автобусы тяжело брать. Это никуда не годится! Здесь необходимо всем взяться за дело – и краевому минтрансу, и главам муниципалитетов, и самим предпринимателям. Пассажирские перевозки будем отстраивать на дружелюбный лад. Центр этой системы – люди!», - отметил Дегтярев.

В ходе совещания Михаил Дегтярев обратился с вопросом к представителям перевозчиков, интересен ли им этот бизнес. Никто не ответил, что готов отказаться от этого вида заработка: для многих автобусные перевозки – дело, которым они занимаются десятилетиями.

В свою очередь, предприниматели донесли до Дегтярева свои проблемы: они обозначили необходимость пересмотра ставок субсидии на километр. Сейчас она составляет около одного рубля по постоянным маршрутам и 33 рубля – по сезонным (дачным) направлениям.

Михаил Дегтярев призвал глав Хабаровска и Хабаровского района включиться в эту работу. В краевом минтрансе готовят дорожную карту, которая определит новые инструменты регулирования межмуниципальных перевозок пассажиров и позволит снять социальную напряженность в этом вопросе.

Помимо ужесточения контроля за работой перевозчиков, глава Хабаровского края принял решение в то же время поддержать предпринимателей путем помощи в обновлении автопарка. В частности, это может быть сделано по линии АО «ВЭБ-лизинг».

Напомним, что при проверке работы автобусов в селе Гаровка-1, Дегтярев увидел набитые битком автобусы и несоблюдение ими установленного графика движения. Это стало шагом к жесткому наведения порядка в сфере общественного транспорта. Однако стоит отметить, что глава региона решил действовать более гибко: с одной стороны, жесткий контроль за перевозчиками, с другой – помощь предпринимателям в обновлении подвижного состава.