Более 25 тысяч детей отдохнут летом в оздоровительных лагерях и санаториях Хабаровского края

Более 25 тысяч ребят из семей, находящихся в социально опасном положении, малоимущих семей, а также детей-инвалидов смогут этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 156 млн рублей.

Как сообщили в мининстретсве социальной защиты населения края, уже в июне в загородном лагере "Океан", расположенном в Хабаровском районе, пройдет профильная смена для 151 ребенка из числа коренных малочисленных народов Севера, занимающихся в национальных творческих коллективах и спортивных секциях.

Еще одна льготная категория, это дети-инвалиды. Для ребят с тяжелыми нарушениями развития, нуждающихся в постоянном постороннем уходе на побережье Японского моря будет организована профильная смена "Ласковое море". Она запланирована на конец августа. За счет средств краевого бюджета детям-инвалидам и сопровождающим их взрослым будет оплачена путевка на 12 дней, а также проезд от Хабаровска до загородного лагеря и обратно. В смене примут участие 165 детей и 163 сопровождающих.

Детям из малоимущих семей, а также детям, находящихся в социально опасном положении, путевки в санатории и летние лагеря предоставляются без учета дохода семьи. Подробно о том, какие документы еще необходимы, можно узнать в министерстве по будням в рабочее время по телефону: (4212) 31-13-59 и центрах социальной поддержки населения по месту жительства.



