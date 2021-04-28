Ключи от новых квартир получили медики Хабаровского края

Сегодня врио губернатора Хабаровского края вручил ключи от служебных квартир медработникам. Новоселье 48 врачей, фельдшеров и медсестер справляют в доме на улице Аэродромной, 21.

- Вы настоящие герои! Огромное вам спасибо за ваш труд, мы вами гордимся, - обратился к участникам церемонии Михаил Дегтярев.

Глава региона отдельно поздравил девятерых сотрудников станции СМП Хабаровска, которые переезжают в новостройку. У них радостное событие совпало с профессиональным праздником.

Врио губернатора отметил, что работу скорой помощи жители края особенно оценили в период пандемии: в дни пиковых нагрузок на одну бригаду приходилось более 30 вызовов.

Служебное жилье в Хабаровске специалисты сферы здравоохранения в таком масштабе не получали более десяти лет. Сегодня Михаил Дегтярев заявил и о сокращении сроков профессионального стажа для медработников, дающего право оформить квартиры в собственность. Ранее это было 15 лет, сейчас готовится нормативный акт, уменьшающий его до 10 лет. Т.е. многие из новоселов в ближайшее время смогут приватизировать жилье.

Кроме персонала станции скорой медицинской помощи квартиры предоставлены медицинским работникам детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича и детской городской больницы № 9, городских поликлиник № 7, 8, 16, 17, детской поликлиники № 24, туберкулезной больницы, ККБ № 2, перинатального центра им. Г.С. Постола.

Уточним, что квартиры выделены в десятиэтажном доме, введенном в эксплуатацию в конце 2019 года. Отделка помещений – класса «стандарт» (косметический ремонт, линолеум, сантехническое оборудование, электрические кухонные плиты, индивидуальные приборы учета тепла, счетчики холодной и горячей воды).

До конца года запланировано выделение еще около полусотни жилых помещений для врачей, фельдшеров и медсестер, не имеющих своих квартир.



