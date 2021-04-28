Кадровые назначения прошли в правительстве Хабаровского края

Так, от приставок «исполняющий обязанности» избавились Максим Тарасов, Алексей Гусев и Сергей Денисенко. Вплоть до сегодняшнего дня они занимали должности соответственно и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края, и.о. министра информационных технологий и связи Хабаровского края и и.о. министра промышленности края.

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Дегтярев.

Максим Тарасов, родился 5 ноября 1972 г. в Хабаровске. В 1994 году окончил Хабаровский педагогический институт по специальности «Китайский и английский языки, учитель китайского и английского языков». В 2008 году закончил Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит, экономист». Свою трудовую деятельность начал в 1989 г. – на Хабаровском заводе железобетонных изделий,

Алексей Гусев, родился 15 апреля 1972 года в поселке Яя Яйского района Кемеровской области. В 1993 году окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи имени маршала войск связи Пересыпкина И.Т.С 1993 по 1998 годы проходил военную службу в Главном военном эксплуатационно-восстановительном управлении Министерства связи Российской Федерации (с 1997 года – Спецстроя России). После увольнения с военной службы работал на руководящих должностях в телекоммуникационных компаниях.

Сергей Денисенко, родился 13 августа 1962 года в п. Заветы Ильича Советско-Гаванского района Хабаровского края. Образование высшее. В 1985 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности судостроение и судоремонт, инженер-кораблестроитель. Трудовую деятельность начал в 1980 году настройщиком 1-го разряда в/ч 51228, г. Советская Гавань.



