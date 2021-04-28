Куда исчезают богатства Амура? (часть 2)

Как вернуть лососевое изобилие в родную реку, на продуктовые прилавки и за недорого на наши обеденные столы

Окончание. Начало здесь

Вакцина от алчности

Президент Путин еще в 2015-м, на Госсовете по рыбной отрасли, четко обозначил свое негативное отношение к экспортной вакханалии, когда основные уловы и лучшие сорта рыбы вывозятся за рубеж в замороженном сыром виде, формируют до 70% отраслевых доходов. Продовольственная безопасность при этом не укрепляется, а прибрежные территории и смежные отрасли не развиваются. Несмотря на президентскую критику, руководители отрасли продолжали ту же политику: экспортировать пока экспортируется. И только когда Китай закрыл свой огромный рынок под предлогом коронавируса, а вице-премьер Трутнев потребовал заняться глубокой переработкой и внутренним рынком, в рыбном ведомстве спохватились. Лишь бы опять не заболтали и не замылили.

Проверенное лекарство от опустошительной алчности – сдерживающие, еще лучше запретные, пошлины на сырьевой экспорт. По аналогии с введенными недавно пошлинами на зерно или с запретом экспорта круглого леса с 2022 года. С другой стороны, внутренний рынок и глубокая переработка нуждаются в льготных налогах, кредитах, приоритетном квотировании. Это в Охотском море с его сравнительно небольшим береговым населением можно и нужно ловить что-то на экспорт, без насилия над природой. Другое дело – Амурский бассейн, где свыше трех миллионов собственных едоков и неограниченный вывоз амурской рыбы плодят дороговизну, безработицу, отток населения, социальное напряжение.

Немного истории. Компрадорский хомут на русло Амура – от лимана до Хабаровского района – надели с помощью словесной пурги про отсталых колхозных руководителей. В девяностые-нулевые рыбколхозам давали скромные квоты, при этом амурской рыбы краю хватало, и заграницу ею не потчевали. Нормальному сбыту в России и тем паче за рубежом мешал сильный фенольный запах лосося. После очередной громкой аварии в 2005-м Китай закрыл химические заводы на Сунгари. Фенольный запах исчез, следом, с 2008-го, краевая власть раздала амурскую акваторию бизнесу, не обременив его социальными обязательствами, взвинтила с ХабаровскТИНРО квоты, резко сократила финансирование науки. Пошла форсированная добыча с поставками за рубеж, и с 2017-го рыбные запасы рухнули до опасной черты. Амур может повторить судьбу знаменитой английской Темзы, где лососевая семга исчезала на сотню лет из-за интенсивных уловов, отходов, возведения дамб и плотин.

Та же участь по мере урбанизации постигла реки Германии, Франции, восточного и западного побережья США, хотя лососевыми там когда-то кормили домашний скот. Амур гораздо больше них, тем не менее, прикончить амурский биоресурс, по мнению кандидата биологических наук Сергея Золотухина, можно за три-четыре сезона – по числу возрастных группировок четырехлетней кеты. В конце XIX века и в 60-е годы двадцатого Амур уже становился жертвой промышленников, при значительно меньших, чем нынче, рыболовецких возможностях.

Можно ли компенсировать потери от переловов и ухудшения среды обитания искусственным рыборазводом? Всемирно известные исследователи Джим Лихатович и Дэвид Монтгомери, опираясь на американский и европейский опыт, ратуют за сохранение дикого лосося, как живого датчика благополучия природы и общества. Рыбоводные заводы они считают не основной, а дополнительной мерой при условии, что главным критерием искусственного разведения станут не количество выпущенной молоди, а ее адаптация к экосистеме дикого лосося и восстановление естественных популяций. Это предполагает генетическую устойчивость заводского потомства, его выживаемость при скате в море, во время морского нагула, достаточный процент возврата на нерестилища и приемлемое воспроизводство следующего поколения из оплодотворенной икры в природных условиях. Поскольку учет этих показателей на амурских рыбоводных заводах фактически не ведется, нет никакой уверенности, что их государственное финансирование приносит ожидаемые плоды. С другой стороны, едва ли не вся Япония после бетонирования рек из-за угрозы тайфунов перешла от естественного воспроизводства к искусственному, причем на очень высоком уровне. Разумеется, мера эта вынужденная и до нее лучше не доводить.

Глава живописного ухоженного села Верхняя Эконь Илья Васильев сокрушается, что сельская экономика последние 20 лет едва-едва теплится

Кому доверить нерестовые реки

Валерий Паренский, возглавлявший многие годы лабораторию лососей в Национальном научном центре морской биологии им. А. В. Жирмунского в составе ДВ РАН, одним из важнейших условий сохранения диких лососей считает первоочередность заполнения нерестилищ по отношению к вылову с необходимым контролем. Представители ВНИРО могли бы во время путины непосредственно на нерестилищах оценивать, сколько там рыбы, и если заполнения нет, давать команду остановить лов, пока нерестилище не заполнится минимум на две трети. Сейчас этого не делается не только на Амуре, но и, например, на самой крупной реке Камчатки с одноименным названием, где у Национального научного центра своя биостанция. Около устья Камчатки 11 ставных неводов вдоль берега перекрыли проход на нерест лососям.

Результат – неуклонное снижение вылова кижуча, нерки, чавычи в последние годы. Казалось бы, уберите лишние ставники, сделайте меньше размер их крыльев, и нерестилища оживут. Вместо этого запрещают сетной промышленный вылов в самом русле. На Амуре среда обитания лососевых значительно хуже, чем на Камчатке, из-за фенола, появившегося еще в советское время от затопления сплавляемых бревен, строительства Зейской, а затем и Бурейской ГЭС, которые понизили речной уровень и подняли температуру воды. Влияют и промышленные сбросы китайских предприятий в реку Сунгари.

Экологическую ситуацию частично улучшают мощные амурские паводки, смывающие фенол и помогающие пройти лососю на нерестилища. Однако паводки не могут быть панацеей, и проблема загрязнения Амура до сих пор не снята.

После разговора с Валерием Александровичем приходит плохая новость: этой весной праздник корюшки на реке Камчатка впервые не состоялся из-за отсутствия самой корюшки, которой перегородками около устья из года в год не давали зайти в русло и отнереститься. То же самое на Амуре - и с корюшкой, и с лососем. Обе реки стали жертвами безудержного выкачивания ресурсов в интересах частных оффшорных монополистов.

- Лосось можно достаточно быстро восстановить, если серьезно поработать над охраной и восстановлением естественных нерестилищ. Если наладить жесткий государственный контроль за уловами, рубками леса, добычей ископаемых, состоянием амурской воды. Если наряду с государственным возродить общественный контроль, – обнадеживает многоопытный Борис Воронов.– Нужно определиться, что нам важнее: отравление Амура добычей рудного золота для далекого Лондона, вывоз круглого леса в Китай, чудовищные заездки в лимане и устье для экспорта лосося или себе на радость изобилие рыбы, зверя, дикоросов, чистой воды по всему руслу? В северном Китае благодаря госпрограммам лесистость за последние 30 лет выросла с 11 до 40%, а в Приамурье за 70 лет упала с 90 до 60%. Это официально, а по факту - еще ниже. Куда мы катимся? Беззащитные нерестовые притоки нужно передавать в ответственное владение государственным предприятиям и хорошо зарекомендовавшим себя частным, чтобы их сотрудники там жили, работали, охраняли и восстанавливали нерестилища, выпускали и учитывали рыбу, имели право на уловы для обеспечения своей деятельности. При максимальной публичности и прозрачности. Частные рыборазводные заводы при такой схеме возможны, но начинать нужно с естественных нерестилищ. Их защита и обустройство в короткие сроки дают многократный прирост рыбного поголовья. И если законом такая деятельность не прописана, нужно внести недостающие дополнения. Это ненормально, когда местный лосось жителям нашего края достается в последнюю очередь. Доступная и качественная красная рыба и икра всех видов должны стать дальневосточным брендом и преимуществом. Тогда и люди здесь захотят жить.

Вырубка тайги в Амурском районе под добычу медной руды. Сможет ли добывающая компания обеспечить безопасность Амура и его нерестилищ?

- Как быть с прогнозированием запасов?

- В советское время прогнозы находились в исключительном ведении министерства рыбной промышленности и его отраслевой науки, сейчас их также утверждают ВНИРО и Росрыболовство. Поэтому квоты нередко завышаются в интересах крупного бизнеса,в ущерб природе и населению. При независимой академической экспертизе и адекватном госфинансировании всей науки, ученые могли бы без оглядки на клановые интересы изучать рыбный ресурс с учетом всех факторов. Правильные выводы в прикладной науке требуют фактологической правды и полноты.

Перезагрузка квотной политики

Лучший экзаменатор науки – жизнь, в данном случае в амурских селениях. Минувшей зимой специально побывал в Комсомольском, Амурском и Нанайском районах и вновь убедился, что по рыбе, лесу, воде, ископаемым у муниципалитетов рычагов не осталось. Это - ресурсы федеральные, частично краевые, и четкой информационной картины рыбного промысла за 2020-й районные чиновники мне дать не смогли. Явный перекос в сторону чрезмерного централизма за счет местных возможностей. Еще меньше сведений у глав поселений, зато их жители знают о рыбалке не понаслышке. В Новой Экони (Комсомольский район) один бывалый нанаец с судимостью откровенно признался, что браконьерствует, и не он один, так как верховой сетью в этом течении не поймать, а донные сети запрещены. Сколько при этом ему попадается осетровых, собеседник умолчал, но, если верить различным слухам, рыбный криминал - нередкое явление в приамурских селах, иногда в одной связке с рыбинспекторами, участковыми и бандитскими «авторитетами».

В советское время рыбколхозы одной рыбой не промышляли, занимались и животноводством, и овощеводством, и садоводством, и лесозаготовками, и пасеками. Для себя ловить было запрещено, и представителям коренных малых народов те же колхозы выдавали бесплатно по 50 кило. Остальные, как вспоминает Воронов, выходили из Комсомольска армадой в несколько тысяч лодок на ночной браконьерский лов. (И это не считая Хабаровска!) Остановить их никто не отваживался, но для видимости порядка рыбинспектор, словно кондуктор, с каждого брал на воде штраф и… отпускал с уловом. В наше время, чтобы не платить штрафы или за любительскую лицензию, жители Амурска и Комсомольска тысячами записываются в КМНС, и в столпотворении их лодок природным нанайцам негде закинуть сетку.

Сегодня каждый вправе выбирать любую национальность, и когда в старинном русском селе Вознесенское (Амурский район) его глава, белокурая, голубоглазая Лилия Калиниченко спросила меня: «Кто докажет, что я не эвенка?», я слегка растерялся. У бывшего педагога и предпринимателя Лилии Александровны своя правда: «Все мы здесь коренные и нуждаемся в рыбе, мой муж без нее не может ни дня. На любительскую лицензию за три с половиной тысячи он смог поймать пять кетин, хотя мог бы на эту сумму купить семь икряных самок. После развала колхозов все, кто хочет, работают: держат скотину, занимаются огородом и пчеловодством. С другой стороны, хватает таких, кто даже картошку не садит, зато стремится больше поймать в путину и целый год ничего не делать. Но кеты в реке с каждым годом все меньше, ведь она идет на нерест с низовий, а там делиться с верхними не хотят. Тем не менее, на еду амурской рыбы хватает всем местным, если же кто-то хочет сколотить на ней капитал, то он мне не интересен».

Другая правда у руководителя местной общины КМНС Игоря Чаги. За четыре года общинная квота упала с тридцати тонн до пяти. Его община стала получать только по нормативам для физических лиц, и ни одной тонны на содержание и развитие собственной базы. То есть за безналоговые нормативы физлиц, которые община раздает односельчанам бесплатно, ей приходится выплачивать как за промышленный вылов водного биоресурса. «При таких квотах общины не смогут существовать и потеряют выделенные им участки,– предупреждает председатель ассоциации КМНС Амурского района Полина Ходжер. – В нашем районе количество членов в девяти настоящих национальных общинах и шести самозваных уже сравнялось. Из-за увеличения числа самозванцев бесплатная рыбная норма у настоящих нанайцев неуклонно падает. Например, всех частиковых на одного человека - лишь по 27 кг в год. На один вид получается меньше одного килограмма, хоть хвост у щуки или у сазана при вылове отрезай. Иначе штраф».

Руководитель нанайско-нивхской общины в приамурском селе Вознесенское Игорь Чига не знает как быть из-за сокращения кетовой квоты

Хорошим подспорьем в поисках истины стало общение с главами муниципальных районов. По мнению главы Амурского района Павла Боровлева требуется перезагрузка квотной политики, иначе недовольны будут практически все. Квоты для общин КМНС необходимо выделять по определенным экономическим и социальным критериям. Общины, это ведь не физлица, и не рыбопромышленники, а симбиоз какой-то совместной деятельности, от которой должна быть польза для поселений. В идеале льготная норма должна быть также у всех коренных жителей поселений, имеющих определенный стаж проживания, например, 20 лет. Для коренных не членов общин КМНС, допустим, по 70 килограммов, тогда как для членов КМНС - по сто.

Ценных мыслей в мою копилку добавил глава Нанайского района Николай Сафонов:

«Из-за больших уловов в низовьях, кеты в нашем районе слишком мало для любой промышленной добычи, при том, что раньше край под нее давал до 300 тонн, но получавший их бизнесмен здесь не регистрировался и не платил на месте своей деятельности налогов. Наша задача – в первую очередь обеспечить потребности КМНС и остальных коренных жителей. Квоты для общин рассчитывать по результатам их социальной и уставной хозяйственной деятельности. И не должно быть так, чтобы ловили только КМНС, а остальные на берегу завидовали или занимались ночным браконьерским ловом. Району не достает любительских участков, но и они тоже не панацея. Ведь к нам устремляется масса горожан из Хабаровска, и местным невозможно ловить. Хабаровские перекупщики скупают кету по 120 рублей за хвост, а на городских развалах продают по 120 рублей за кило. Вместо любительского платного лова, суть которого в удовлетворении спортивного интереса, для всех коренных местных ввести льготный потребительский лов, аналогичный КМНС, пускай и в меньших подушевых объемах. Иначе русские будут переписываться в нанайцы, нивхи и негидальцы и ловить вместо них. И по сетям не должно быть забетонированных правил, поскольку бывают годы, когда из-за паводка верховыми сетями ничего не словить».

Немафиозная арифметика

Своя аргументированная позиция у Максима Бергели, председателя Ассоциации АРУК, объединяющей только социально ответственных рыбопромышленников Комсомольского и Ульчского районов: «При завышенных прогнозах все вошедшая в Амур рыба остается в сетях и «зазедках» рыбаков, ведущих промысел в Амурском лимане и устье реки. Это легко продемонстрировать на примере условных цифр. Предположим прогноз – 100 у.е, прогноз распределяется между Николаевским и другими районами в пропорции 65/35, получается, что николаевские рыбаки имеют законное право поймать 65 у.е. Проблема начинается, когда прогноз не сбывается и рыбы в Амур заходит не 100, а предположим 70 у.е. О том, что прогноз не сбылся, становится известно уже после путины. Но Николаевский район поймал свои 65 у.е, поэтому выше поднялось не 35 у.е., как планировала наука, а всего лишь 5, которые, естественно, долавливают рыбопромышленники «верхних» районов, КМНС, браконьеры. Вот одна из основных причин пустых нерестилищ.

Полностью запрещать лов нельзя. Промышленная нагрузка просто сменится на браконьерскую. На Сахалине, в Анивском заливе, пять лет действует официальный запрет, но рыбы там все равно нет, в основном из-за браконьеров. Главные стада лосося на Амуре – Амгуньское, Гурское и Анюйское – нещадно прореживаются в низовьях. Амгуньское, как самое нижнее, первым уходит на нерест, тогда как остатки Гурского и Анюйского идут выше и там долавливаются. Отраслевая наука в лице ХабаровскНИРО видит в качестве профилактической меры продление запрета на использование плавных сетей в р.Амур. Считаем, что это не эффективная мера. Во-первых, если уж на Ульчский и другие верхние районы выделяются определенные объемы, то какая разница, чем они будут выловлены.

Главное, чтобы поймали не больше разрешенного объема. Во-вторых, запрет сетей приведет к снижению количества нанятых рыбаков и, как следствие, к увеличению числа браконьеров. При этом запретом сетей обосновывается снижение числа проходных дней, а это абсурд. Число проходных дней нужно наоборот увеличивать.

Ресурс должен распределяться только среди социально ответственных рыбопромысловых предприятий, а меры регулирования должны обеспечивать равный доступ к ресурсу.

Главная задача края - чтобы качественная рыба была на хабаровских прилавках в течение всего года по доступной цене. Краевой Минсельхоз ежегодно выпрашивает на программу «Доступная рыба» у предприятий хотя бы толику их уловов. Этой программе необходима юридически оформленная реформа. Реализацию проекта «Доступная рыба» мог бы взять не себя Краевой сельскохозяйственный фонд (КСФ) как некоммерческий логистический центр для всех поставщиков и торговых сетей. Заинтересованные рыбаки заключали бы с ним договоры контрактации на поставку рыбы, а взамен получали объемы вылова. С помощью экономической науки в лице ДВ РАН следует рассчитать краевые потребности и распределять этот объем равномерно по всем районам нашего края. Если объемы вылова предприятия, допустим, 50 тонн кеты, то ему удобней продать их на местном рынке, а если 5000 тонн, то выгодней отправить все одним оптом крупному покупателю за пределами региона. В нашу ассоциацию входят только сознательные рыбаки, которые зарегистрированы и платят налоги в рыбацких поселках, участвуют в их социальной жизни, развивают глубокую переработку, видят долгосрочную перспективу и надеются, что стратегия нашей ассоциации будет учтена краевой властью при системном решении амурских проблем».

После всего вышесказанного попробуем подвести черту. За многолетние переловы по всему руслу Амура крайними назначили верховья и сетевой лов, как в крыловской басне про волка и ягненка. Предположим, что в предстоящую путину реальный улов составит не 13000 тонн, а только четыре тысячи, да и те заберут заездки. В таком случае без кеты в верховьях останутся практически все: промышленники, КМНС, любители и, само собой, нерестилища. Ситуация может оказаться хуже, чем в 80-е годы, когда ловили менее десяти тысяч тонн, при этом летняя кета и горбуша не переводились, а кета осенняя заполняла все нерестилища, начиная с Тунгуски и Уссури. И сетной лов этому не мешал. В нынешних условиях первой антикризисной мерой должно стать выделение объемов улова в зависимости от участия в программе «Доступная рыбы» общим объемом не менее тысячи тонн, второй – уменьшение численности заездков до трех-пяти штук и круглосуточный за ними контроль (от переловов простые жители Николаевского района страдают не меньше, чем Ульчского, Комсомольского, Амурского); третьей – запретные пошлины на сырьевой экспорт амурского лосося, четвертой – справедливое выделение квот для КМНС и пятой – достаточное количество любительских рыболовных участков плюс организация потребительского лова для коренного русского населения.

Глава Нанайского района Николай Сафонов предлагает для всех коренных местных жителей рыбацких поселков вместо любительской платной рыбалки потребительский льготный лов

Общекраевую квоту КМНС рассчитать по подушевой норме на каждое включенное в официальный реестр КМНС физлицо и отдельно на общинную деятельность. Квоту на общину давать из расчета на ее физических лиц по их доверенности, плюс 50% на содержание и развитие ее хозяйства. Физлицо может не состоять в общине КМНС и вылавливать свою норму самостоятельно. Или состоять только в одной общине КМНС. Кроме того, каждой общине наладить отчетность по фактическим выловам, чего зачастую нет, и это препятствует выдаче очередных квот. Общины КМНС не должны превращаться в частные лавочки или негласные филиалы рыбопромышленников.

Для промышленников доступ к ресурсам - при условии регистрации, уплаты налогов по месту непосредственной деятельности, предоставлении рабочих мест местным жителям и реализации по «Доступной рыбе» не менее 30% улова. Квоту добавлять при наличии глубокой местной переработки, при охране и восстановлении нерестилищ, а также при ведении сельхоздеятельности. Одной рыбой в глубинке экономику не поднять. Все рыбколхозы в советское время были рыбно-аграрными, и поселения процветали. Прежние рыбколхозы уже не вернуть, но стимулировать агродеятельность необходимо. И, конечно, оставить плавные сети разрешенных размеров всем имеющим законное право вылова по всему руслу. На Амуре сетями ловят уже более века. Их запрет не позволяет полностью вылавливать официальные квоты, вынуждает применять сети подпольно или придумывать их гибридные формы под каким-то другим названием, делает труд рыбака крайне тяжелым, провоцирует коррупцию.

…По пути из Амурского района в Нанайский наблюдал своими глазами апокалиптическую картину уничтожения тайги вместе с сопками под добычу медной руды. Для депрессивного Нанайского района - это тысячи новых рабочих мест, не меньшее количество и для Амурского. Обратная сторона медали – возможный ущерб реке. О таких объектах - а их вдоль Амура немало - жителям края нужно знать правду и влиять в законном порядке на их деятельность так, чтобы лосось, как когда-то в США и Европе, не исчез до лучших времен. Судя по низкой отдаче принимаемых Росрыболовством и краевым Минсельхозом мер, решение нагромоздившихся вокруг Амура проблем невозможно без конструктивного общественного контроля, по аналогии с Комитетом защиты Амура 90-х годов. Если все оставить как есть, уже после следующей путины кета, горбуша и корюшка могут превратиться из традиционной еды в дорогие деликатесы. А что говорить уж об изумительно вкусных чавыче, нерке и кижуче охотского и камчатского вылова?

По горячим следам: на апрельском совещании по лососевой путине в Хабаровском крае, краевой министр сельского хозяйства Александр Шкурин безоговорочно поддержал отраслевую науку, хотя именно она санкционировала все переловы, и призвал не превращать в политику проблемы Амура, которые объяснил неспособностью рыбопромышленников договориться. Александр Иванович, наверно, запамятовал, что все, от чего зависит благополучие граждан, и есть реальная экономическая политика. Чтобы она не превращалась в политиканство и шарлатанство, ее нельзя отдавать на откуп предпринимателям и отраслевым чиновникам, какими бы хорошими они ни были. Иначе о доступной рыбе нам, хабаровчанам, придется забыть.

Виктор Марьясин